Wrestler heizten dem G6-Publikum ein

Der schwarze Engel holte sich seinen GAW-Titel zurück - vor 48 Minuten

NEUMARKT - Sie prügeln, werfen mit Stühlen und krachen lautstark auf den Boden: Beim Wrestling im G6 ist es am Samstag brutal zugegangen. Natürlich war alles eine gut durchgeplante Show, die Timur Schatalow und seine Vereinskollegen da auf die Beine gestellt hatten.

Beim Wrestling im G 6 ist es am Samstag brutal zugegangen. © ph/Foto: P. Hauck



„Die Stimmung war klasse“, sagt der Organisator, der am späten Abend selbst noch in den Ring stieg. Nicht als Timur Schatalow, sondern als Angelo Nero. Letzterer hatte sich lange auf seine Rückkehr nach Neumarkt vorbereitet. Im Ring stand er dem aktuellen GAW-Champion gegenüber, Bruno Black.

Beide Kämpfer gaben alles, rissen sich regelrecht in Fetzen, doch am Ende setzte sich der schwarze Engel durch – das viel umjubelte Comeback von Angelo Nero war geglückt. Der im Ring knallharte Wrestler wurde nach seinem Sieg ein wenig sentimental: „Es bedeutet mir sehr viel, dass ich nicht von den Neumarktern vergessen wurde. Ich freue mich schon jetzt auf das nächste Event in Neumarkt am 13. Januar 2018“.