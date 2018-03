Wuchtige Klänge und feinste Mundart im Berlin Club

NEUMARKT - Mehr als drei Jahre ist es her, dass die vier Erdinger mit ihren Musikvideos im Auto zuerst das Internet und dann die Herzen ihrer Fans erobert haben. Am Samstag, 17. März, legt die Band "DeSchoWieda" nun einen Tourstopp im Berlin Club in Neumarkt ein. Los geht es um 20 Uhr.

Statt Superbike lieber das Moped: Die Band „DeSchoWieda“ prägt einen ganz eigenen Stil. © Foto: Gregor Wiebe



DeSchoWieda verkörpern ein modernes bayrisches Lebens- und Musikgefühl. Die Band durchstreift musikalisch vielseitig und eigenständig die Pop-Landschaft, ohne dabei ihre Bodenständigkeit zu verlieren.

Die vier oberbayrischen Jungs lassen es bei ihren Auftritten ordentlich krachen: Multi-Instrumentalist Johannes fetzt mit Tuba und Trompete über die Bühne oder sorgt für eine flirrende Geige. Drummer Felix mischt mit wuchtiger Bassdrum und wilden Rockabilly-Grooves die Tanzböden des Alpenraums auf, Tobi rappt und verpasst dem kraftvollen Mix durch lässige Soli auf der Steirischen sowie mit dem Kontrabass noch mehr Drive. Sänger Max lässt die Gitarrensaiten glühen und begeistert mit feinster Mundart. Das Ergebnis ist bayrische Popmusik, die zum Mitsingen einlädt.

Tickets gibt es zu 25 Euro in der Neumarkter Tourist-Information im Rathaus und in der Buchhandlung Bögl.

