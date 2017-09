Wuff und los: Hunde dürfen ins Erlebnisbecken

Die Stadtwerke Neumarkt veranstalten am 7. Oktober den 1. Hundebadetag — Wasser ist dann chlorfrei - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Hundstage sind rein kalendarisch heuer schon vorbei. Im Freibad Neumarkt wird es allerdings am Samstag, 7. Oktober, echt tierisch: Die Stadtwerke laden zum 1. Hundebadetag im Neumarkter Freibad ein.

Das Springen vom Beckenrand ist erlaubt – und macht Riesenspaß: Beim ersten Hundebadetag im Neumarkter Freibad sollen Vierbeiner und ihre Halter voll ihre Kosten kommen. Doch es gibt auch Baderegeln für den Hund. © Foto: Michael Matejka



Obwohl das Thema schon vor zwei Jahren auf der Agenda der Stadtwerke stand, kam der ausschlaggebende Anstoß heuer von einem Mitarbeiter der Stadtwerke, sagt Werksleiter Dominique Kinkskofer auf NN-Nachfrage. Obwohl im Hause Kinskofer Katzen das Regiment führen, will der Werksleiter bei der Hundebade-Premiere selbst dabei sein

In Zusammenarbeit mit der Initiative "hundimfreibad" sowie dem Tierheim Neumarkt haben sich die Stadtwerke Neumarkt gut auf den 1. Hundebadetag im Freibad vorbereitet. Am 7. Oktober – eine Woche nach dem offiziellen Freibad-Saisonende – können sich nicht nur Pudel dort wohl fühlen. Im dann chlorfreien Becken dürfen die Hunde schwimmen, planschen und spielen. Ein Teil der Liegewiese darf auch zum Toben an Land genutzt werden. Die Zweibeiner sollten ihre Fellnasen nicht unbeaufsichtigt lassen. Sie haben die Möglichkeit, auf der Liegewiese oder im darüber liegenden Café das bunte Treiben zu genießen. Dort werden auch kalte und warme Speisen sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

An diesem Tag muss keiner draußen bleiben. Allerdings gibt es einige Grundregeln, nach denen sich Hund und Halter richten müssen. Jeder Zweibeiner muss über eine Haftpflichtversicherung verfügen, die den Hund einschließt. Außerdem wird ein gültiger Impfausweis verlangt und eine aktuelle Hundemarke.

Wer stänkert, darf gehen

Für dieses feucht-fröhliche Vergnügen ist es auch wichtig, dass die Hunde verträglich sind. Bissige Badegäste müssen einen Maulkorb tragen. Wer sich nicht benimmt, darf gehen. Die Begleitpersonen sind außerdem verpflichtet, falls notwendig, das "Malheur" ihres Begleiters zu entfernen.

Aus hygienischen Gründen dürfen Frauchen und Herrchen allerdings nicht mit den Hunden ins Wasser. Der Badespaß dauert von 10 bis 16 Uhr. Ab 15 Uhr ist kein Einlass mehr. Der Eintritt kostet 0,50 Euro pro Fuß und Pfote – heißt: drei Euro für Halter und Hund.

Nach der Veranstaltung ist aber dann endgültig Schluss im Neumarkter Freibad: Das Wasser wird abgelassen und die Routinearbeiten beginnen. Die Becken werden grundgereinigt, mit Frischwasser befüllt und für die kommende Saison vorbereitet. Darüber hinaus wird die Wasserqualität regelmäßig überprüft, so dass für zukünftige Badegäste keinerlei Bedenken bestehen.

Und dann gibt es noch einige ganz besondere Baderegeln für Hund und Halter:

-Temperaturschocks vermeiden und den Hund langsam an das kalte Wasser gewöhnen

-Nicht mit vollem Hundemagen ins Wasser, um Schwächezustände zu vermeiden

-Den Hund im Wasser nicht verausgaben lassen und auf die Verfassung des Hundes achten

-Halsband beim Schwimmspaß besser ablegen, damit sich die Pfoten nicht darin verfangen

-Nach dem Schwimmspaß den Vierbeiner abtrocknen, um bei starker Sonne einen Sonnenbrand zu vermeiden oder umgekehrt eine Auskühlung zu verhindern.

IRENE HEINLOTH