Wuff und platsch: Hunde-Badetag im Freibad Neumarkt

Rund 100 Vierbeiner planschten im Erlebnisbecken mit großem Vergnügen - vor 51 Minuten

NEUMARKT - Wenn das kein Erfolg ist: Trotz tief hängender Wolken und niedriger Temperaturen kamen rund 100 Hunde mit Frauchen oder Herrchen zum ersten Badetag für Hunde ins Neumarkter Freibad. Da ging es tierisch ab.

Baden kann so schön sein: Sunny taucht ab ins tiefe Blau des Neumarkter Freibads. © Wolfgang Fellner



Baden kann so schön sein: Sunny taucht ab ins tiefe Blau des Neumarkter Freibads. Foto: Wolfgang Fellner



Das Problem ist: Hunde vertragen kein Chlor, sagt Bademeister Thomas Blank. Also konnte der erste Badetag für Hunde im Neumarkter Freibad erst nach der Saison abgehalten werden, denn es dauert seine Zeit, bis die Wasserreinigung das Chlor ausgefiltert hat. Dass der goldene Herbst in Neumarkt heuer ein nasser wird, konnte keiner ahnen.

Doch das war den Hunden egal: Sie stürzten sich mit Begeisterung ins Erlebnisbecken, wenn sie erst einmal heraus hatten, dass das Wasser da ist - aber so sauber, dass man bis zum Grund schauen kann. Das ließ manches Hundehirn zweifeln, ob es so ratsam sei, sich in sei ein Becken zu stürzen. Manche tasteten mit den Pfoten die Waseeroberfläche ab, tranken - rein trauten sie sich aber trotzdem nicht.

Das waren aber alle keine Willis: Der Golden Retriever stürzte sich mit solcher Vehemenz in die Fluten, dass er bald schon den Rettungschwimmer ablegen kann. Frauchen Gudrun kam mit dem Werfen seines Firsbees nicht mehr hinterher. Vor Begeisterung tanzte Willi am Beckenrand, bevor es wieder mit Anlauf zurück ging ins gut 16 Grad warme Wasser.

Bilderstrecke zum Thema Erster Badetag für Hunde im Neumarkter Freibad Trotz niedriger Temperaturen waren die Vierbeiner begeistert vom ersten Badetag für Hunde im Neumarkter Freibad. Auf Liegewiese und im Erlebnisbecken ging es am Samstag tierisch zu.



Das Angebot der Stadtwerke, für die Hunde aufzusperren, sei einfach "spitzenmäßig", lobte eine andere Hundebesitzerin. Sie war nicht die einzige, die den ersten Badetag für Hunde toll fand; Stadtwerke-Direktor Dominique Kinzkofer und Bademeister Thomas Blank müssen die Ohren geklungen haben; kein Wunder, dass Kinzkofer sagte: "Wenn das heute was Gutes wird, werden wir das besprechen und gegebenenfalls wiederholen."

Mit den vierbeinigen Badegästen, scherzte er, sei es zudem gelungen, noch die 160.000er Marke für dieses Jahr zu reißen: Am Ende der Badesaison hätten 20 Badegäste dazu gefehlt, "mit den Hunden haben wir das nun noch hereingeholt". Am Ende waren es gut 100 Hunde. Und das ruft nach einer Wiederholung.

Wolfgang Fellner Neumarkter Nachrichten E-Mail