In der Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung duftet es in Zukunft jetzt öfter nach frisch geröstetem Kaffee. Am Freitag wurde dort eine neue Kaffee-Rösterei eingeweiht, in der zwölf Menschen eine vielseitige Beschäftigung finden. Ein Heilpädagoge mit Barista-Kompetenzen röstet mit den Bewohnern die Bohnen. © Michael Müller