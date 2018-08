"Wüsten-Rallye" bei Pilsach wirbelte viel Staub auf

PILSACH - In Pilsach ging der 8. Auto-Cross-Slalom und Cross-Kart-Slalom des NMF Neumarkt über die staubige Bühne. Die Punkte dieser Veranstaltung werden als Lauf zur bayerischen NAVC-Auto-Cross-Slalom-Meisterschaft sowie zur bayerischen Jugend-Cross-Kart- und Jugend-Auto-Cross-Meisterschaft 2018 gewertet.

Pascal Güldiken vom NMF Neumarkt hat mit der Drohne spektakuläre Fotos von der Rennstrecke aufgenommen. © Pascal Güldiken



Bei tropischen Temperaturen zirkelten die Vereinsfahrer der Neumarkter Motorsportfreunde und deren Kontrahenten ihre Karts und Autos durch den Slalomparcours. In der Klasse 17 der Cross-Karts fuhr Raphael Yberle einen souveränen 6. Platz ein und setzte sich somit gegen seine Kontrahenten des ASC Sulzbach-Rosenberg, RHT Rohrenstadt und RC Trautmannshofen durch.

In der Klasse 19 fuhren Michelle Pelzl und Felix Grgan auf den 1. und den 2. Platz und holten somit einen Doppelsieg in die Heimat.

Auf dem trockenen Stoppelfeld bei Pilsach ging es beim Cross-Slalom wieder um Hundertstelsekunden. Der Starter (rechts unten) schützte sich mit einem Mundschutz vor dem Staubwirbel. © Fritz Etzold



Sehr eng ging es in der stark besetzten Klasse 3 der Auto-Cross-Slalom Meisterschaft zu, in der Dino Pelzl den vierten, Richard Geitner den sechsten und Christian Frömmel den neunten Platz einfuhren.

Stephan Yberle erreichte in der Klasse 5 (bis 2000 Kubikzentimeter Hubraum) auf seinem VW Golf Rang drei mit einer Zeit von 1:07:08 Minuten. Das zweite Rennen trat Stephan Yberle in der Klasse 11 mit seinem Opel Kadett an und belegte dort einen souveränen 2. Platz. Ohne Pause geht es kommenden Sonntag gleich weiter mit dem nächsten Lauf des RHT Rohrenstadt.

Der Starter kämpft mit einem Mundschutz gegen die Staubwolken an. © Fritz Etzold



