Zarentochter Iwana durchschaut das falsche Spiel

Schlossspiele Neumarkt haben im Theater am Rennbühlweg Premiere des Wintermärchens "Der Feuervogel" gefeiert - vor 38 Minuten

NEUMARKT - Premierenstimmung herrschte am ersten Adventssonntag im Rennbühlweg: Die Schlossspiele Neumarkt führten hier zum ersten mal das Wintermärchen "Der Feuervogel" vor.

Im Wintermärchen „Der Feuervogel“ fordert Rubelwitsch seine Gegner zum Kampf heraus. © Foto: Julian Münz



Dieses Jahr präsentierte das neunköpfige Schauspieler-Team ein Stück ganz im Stil russischer Märchenklassiker. Mehr als 40 Besucher trotzten dem Schneefall. Das Neumarkter Wetter trug wahrlich dazu bei, dass sich die Zuschauer schon vor dem Vorstellungsbeginn gut in die Kälte des russischen Winters einfühlen konnten.

Ringen um die Macht

Im warmen Vorstellungsraum sahen die Gäste die Geschichte von Zarin Karina und ihrer Tochter Iwana. Erstere möchte der böse Kanzler Rubelwitsch gerne vom Zarenpalast verdrängen, um selbst die Macht über Russland an sich zu reißen.

Zu diesem Zweck verbündet er sich mit dem im tiefen Wald lebenden Hexenmeister Mokabul. Die kluge Zarentochter Iwana erkennt das falsche Spiel des Widersachers, muss aber den Palast verlassen, da ihr niemand Glauben schenkt. Im dunklen Wald ist sie schließlich völlig allein – nur noch die Feder des Feuervogels kann ihr jetzt noch helfen.

Große Spielfreude

Das Theater-Ensemble gestaltete das Märchen unterhaltsam für jung und alt. Sowohl Tobias Thumann als fieser Antagonist Rubelwitsch als auch die beiden Jungschauspieler Oliver Beck und Lara-Marie Rausch legten große Spielfreude an den Tag. Aber auch der Putzfimmel der Zarin gespielt von Helga Hoerkens und Hexenmeister Mokabuls (Blanca Echániz Gerhard) exotische Essensvorlieben für einige Lacher im Publikum.

Nach der Premiere folgen nun noch zehn weitere Vorstellungen. So gibt es den "Feuervogel" an den zwei folgenden Adventswochenenden jeweils Samstags und Sonntags um 17 Uhr zu sehen. Am Sonntag, 17. Dezember, und Samstag, 23. Dezember, gibt es jeweils eine Aufführung schon um 15 Uhr. An Heiligabend spielt die Theatergruppe das Stück mittags um 14 Uhr, die beiden letzten Vorstellungen finden am 26. und 27. Dezember um 17 Uhr statt. Eintrittskarten für die Aufführungen kann man sich im Voraus beim Amt für Touristik der Stadt Neumarkt oder am Ticket-Shop in der Sparkasse sichern.

Zudem gibt es eine Abendkasse, für die man sich seine Plätze per E-Mail an karten@schloss-spiele-neumarkt.de reservieren kann.

