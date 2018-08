Hundstage in Neumarkt: Nicht nur den Vierbeinern kommt eine Abkühlung da gerade recht. Im Stadtpark ist das zwar für Hunde leichter möglich als für Menschen – doch unsereins kann sich stattdessen an fröhlich umher planschenden Tieren erfreuen, während die Bäume Schatten spenden und im Idealfall ein laues Lüftchen weht. So lässt es sich gleich ein wenig besser aushalten. © Anja Hinterberger