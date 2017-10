Zehn SCO-Athleten, zehn Medaillen und ein Gesamtsieg

Kraftdreikämpfer von PowerFit Oberölsbach räumten bei der bayerischen Meisterschaft ab — Größte Mannschaft der Veranstaltung - vor 1 Stunde

BERG/UNTERÖLSBACH - Wie berichtet, waren die Kraftdreikämpfer des SC Oberölsbach zu Gast bei ihrem Partnerverein AC Bavaria Forchheim. Anlass: die bayerischen Meisterschaften der Jugend, Junioren und Senioren. Mit einem Team von zehn Athleten stellten sie die größte Mannschaft der Veranstaltung.

Jugend

So sehen die starken und obendrein erfolgreichen Nachwuchskräfte des SC Oberölsbach aus. © Foto: SCO



Im Limit bis 74 Kilogramm Körpergewicht durften sich erstmals Silas Krecji und Michael Scholz beweisen. Silas beugte saubere 170 Kilogramm. Michael bewältigte 167,5 kg. Auf der Bank zeigte Silas 100, Michael 80 kg. Im Kreuzheben schaffte Silas 170 kg, Teamkollege Michael packte gar 201,5 auf die Eisenstange – einen neuen bayerischen Rekord und damit auch Platz eins dieser Gewichtsklasse. Silas holte Silber.

In der Klasse bis 105 kg hatte der 16-jährige Tim Geitner sein Kraftdreikampf-Debüt. 135 und 145 kg in der Kniebeuge bedeuteten gleich zwei neue bayerische Rekorde. Von 155 kg trennte ihn nur ein kleiner Gleichgewichtsfehler. Auf der Bank bestätigte er seine Trainingsleistungen 85 Kilogramm, nur bei den 90 kg der dritten Runde schlich sich wieder ein Technikfehler ein. Im Kreuzheben gab es dann aber eine saubere Serie bis 145 kg, was ihm den Sieg bescherte.

Junioren

Leichtester war hier Bastian Meier. Er hob erstmals im Limit bis 66 kg Körpergewicht. In der Kniebeuge machte er es spannend und bekam erst seinen dritten Versuch über 130 kg gültig gewertet. Auf der Bank zeigte er dann seine Stärke (97,5 kg). Im Kreuzheben gingen dann noch 135 kg gültig in die Wertung. So gewann er mit 362,5 kg seine Klasse.

Aufgestiegen in die Klasse bis 74 Kilogramm ist Maximilian Geitner. In der Kniebeuge konnte er im ersten Versuch mit 190 kg nicht die nötige Beugetiefe erreichen. In Runde zwei und drei gelangen ihm dann aber 195 und 205 kg. Auf der Bank sicherte er sich 127,5 kg. Im Kreuzheben waren es 190 kg und damit Silber im Endergebnis.

Einen Aufstieg wagte auch Maximilian Braun. Er steigerte sein Körpergewicht um satte zehn Kilogramm in die Klasse bis 93 kg. Das machte sich dann auch in Zahlen und Versuchen bemerkbar. In der Kniebeuge legte er eine lockere Serie bis 255 kg hin. Auf der Bank das gleiche Spiel: 170, 177,5 und 182,5 kg gingen in die Wertung.

Das bedeutete eine Steigerung um satte 30 Kilogramm. Im Kreuzheben wurde vermehrt auf die Technik geachtet und somit gültige 235 kg vom Boden bewegt.

Mit 672,5 Kilogramm im Total und 423 Relativpunkten gewann er die Gewichtsklasse und den Gesamtsieg aller Junioren.

Ebenfalls neu im Kader ist Sofia Walter. Auch sie bestritt ihren ersten Kraftdreikampfwettkampf und meisterte ihn mit Bravour. Gleich in der Kniebeuge zeigte sie das sie aus "Aischba" kommt. Sie reihte sich nach drei gültigen Versuchen in die Rekordlisten Bayerns ein, 125, 135 und 140 kg bedeuteten eine neue bayerische Bestmarke.

Auf der Bank drückte sie 72,5 kg. Im Kreuzheben stieg sie mit soliden 115 Kilogramm ein und steigerte sich nochmals um 15 Kilogramm. Mit ihren 342,5 Kilogramm im Total gewann sie die Klasse bis 72 Kilogramm Körpergewicht.

Senioren

Annette Reif bestritt ihren ersten Kraftdreikampf-Wettkampf nach ihrer Schulterverletzung. Das Kniebeugen sicherte sie mit 40 kg ab. Auf der Bank und im Kreuzheben gab es dann aber drei saubere Versuche. Mit 62,5 und 125 kg belegte sie den 1. Rang der Klasse bis 84 kg AK I.

Harald Nutsch nutzte diese bayerischen Meisterschaften, um sich für deutschen Meisterschaften im Classic Kraftdreikampf zu qualifizieren. Mit fünf gültig absolvierten Versuchen und 225 kg in der Kniebeuge, 135 kg auf der Bank und 210 kg im Kreuzheben gewann er obendrein die Altersklasse II bis 120 kg.

Altmeister Rainer Schötz gestaltete ebenfalls jeden seiner absolvierten Versuche gültig. So kamen in der Kniebeuge 160 kg, im Bankdrücken 120 kg und im abschließenden Kreuzheben nochmals 175 kg zusammen. Mit 455 kg überzeugte der 74-Jährige und gewann so seine Alters- und Gewichtsklasse.

