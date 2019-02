Zehn Tüten Rattengift ausgelegt: Hund stirbt in Amberg

AMBERG - Wieder haben Hundehasser in der Region ihr Unwesen getrieben - diesmal in Amberg. Ein Hund ist, nachdem er in der Drahthammerstraße ausgelegtes Rattengift gefressen hatte, gestorben. Nun warnt die Polizei ausdrücklich die Bevölkerung.

Mehrere solcher Packungen mit Rattengift fanden Amberger Polizisten im Bereich Drahthammerkreuzung/Drahthammerstraße bis zur Sandstraße. Foto: Polizei Amberg



Ein Hundehalter in Amberg wendete sich am Donnerstagmorgen an die Polizeiinspektion und teilte mit, dass sein Vierbeiner am Vortag ausgelegtes Rattengift gefressen habe und daran gestorben sei. Als die Einsatzkräfte den beschriebenen Spazierweg absuchten, entdeckten sie im Bereich der Drahthammerkreuzung/Drahthammerstraße bis zur Sandstraße zehn Packungen Rattengift.

Die Tüten waren aufgerissen und an der Wegstrecke verteilt. Auch an vereinzelten Grünflächen wurde das Gift verstreut. Laut Angaben der Polizei handelt es sich nicht um getarnte Giftköder, sondern um käufliches Rattengift. Nun warnt die Polizei alle Hundehalter im Stadtgebiet ihre Hunde nur noch angeleint und unter ständiger Aufsicht auszuführen.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Amberg unter der Telefonnummer 09621-890320 in Verbindung zu setzen.

