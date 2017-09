Zeit für herbstlichen Flor in Haus und Garten

Aktionswoche der bayerischen Gärtnereien im Betrieb Haberler eröffnet - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mit der Auftaktveranstaltung "Herbstlich willkommen in ihrer Gärtnerei" bieten rund 120 Gärtnereien in Bayern eine Vielfalt von Blatt-, Blüten- und Beerenpflanzen für den Garten, auch für den im Topf, an. In der Gärtnerei Haberler in Pölling eröffnete der Bezirksvorsitzende des Bayerischen Gärtnereiverbandes Oberpfalz, Bernd Fischer, die Aktion, die bis 23. September läuft.

Ein Termin mit vielen Farbtupfern: Zum Auftakt der Herbst-Aktionswoche der bayerischen Gärtnereien versammelten sich Fachleute und Gäste aus der Politik in Pölling bei der Gärtnerei Haberler. © Foto: Siegfried Mandel



Ein Termin mit vielen Farbtupfern: Zum Auftakt der Herbst-Aktionswoche der bayerischen Gärtnereien versammelten sich Fachleute und Gäste aus der Politik in Pölling bei der Gärtnerei Haberler. Foto: Foto: Siegfried Mandel



Nun ist es Zeit, auf Terrasse oder Balkon für Heide, Chrysanthemen oder Dahlien Platz zu machen, um die herbstliche Farbenpracht genießen zu können. Fischer hob den Wert der heimischen Gartenbaubetriebe hervor, deren Vorteile für den Verbraucher unter anderem ortsnahe Produktion ohne lange Anfahrtswege und hochwertige Pflanzen aus der Region sind.

Weiterer Vorteil: die angebotene Qualität von Pflanzen, die in der heimischen Gärtnerei genügend Platz zur artgerechten Entwicklung haben. "So ist Pflanzenschutz kaum nötig, weil die Pflanzen viel kräftiger und abgehärteter sind." Fragen über mögliche Kombinationen von Pflanzen, Rückschnitte, Dünger und die richtige Art der Pflanzgefäße lassen sich in den Gärtnereien erfragen. Tipps und Kniffe bekommt man am besten vom Fachmann, der einem auch bei der Zusammenstellung behilflich ist.

Landrat Willibald Gailler als Vorsitzender des Kreisverbandes und des Bezirks für Gartenbau und Landespflege sprach das vielfache Engagement der oft kreativen Gärtner an. 18 Gärtnereien aus der Oberpfalz, von denen neben Haberler auch die Betriebe Heiler aus Sollngriesbach und Obermeier aus Parsberg dabei sind, bieten ihre Produktvielfalt aus und für die Region an.

OB Thomas Thumann zollte dem Pöllinger Betrieb seinen Respekt, der nach entsprechenden Umbauarbeiten nun etwa 3000 Quadratmeter überdachte Fläche mehr für die Aufzucht und als Verkaufsfläche geschaffen hat. Insgesamt sind nun am Ortsrand rund 5000 Quadratmeter unter Glas geschaffen worden.

MdB Alois Karl brachte in seinen Grußworten Farbe ins Spiel und sprach von einem Spiegelbild dessen, was in den Gärtnereien angeboten wird. Letztendlich unterstrich Staatssekretär Albert Füracker, Schirmherr dieser Aktion, den Trend von positiv gestalteten Gärten. "Das Interesse an Natur und Gärten steigt wieder." Darüber hinaus schaffen solche Betriebe auch entsprechende Arbeitsplätze.

SIEGFRIED MANDEL