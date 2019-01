Zeit für Utopien im Neumarkter Rialto Kino

Filmreihe "Eine Welt – Unsere Verantwortung" geht in nächste Runde — Nachhaltigkeit und Klimaschutz - vor 41 Minuten

NEUMARKT - Die Filmreihe "Eine Welt – Unsere Verantwortung" geht 2019 in die vierte Runde. Auch in diesem Jahr werden zehn Filme aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz im Rialto Palast zu sehen sein. Und das bei freiem Eintritt.

Organisator Hidir Altinok vom Amt für Nachhaltigkeitsförderung (links) und die vielen Kooperationspartner der Reihe „Eine Welt – Unsere Verantwortung“ stellten im Bürgerhaus die neue „Staffel“ mit sechs Filmen vor. Foto: Foto: André De Geare



"Das Kino in der Kirchengasse bietet mit seiner Tradition von über 50 Jahren genau die richtige Atmosphäre für die Filme", erklärten Organisator Hidir Altinok vom Amt für Nachhaltigkeitsförderung der Stadt und dessen Kooperationspartner aus Kirche, Naturschutz und Wirtschaft.

Start der Reihe war im Herbst 2016 mit drei Filmen. Sie stießen schon zu Beginn auf ein so großes Interesse, dass die Reihe in den folgenden beiden Jahren mit jeweils zehn weiteren Filmen fortgeführt wurde.

2017 kamen 1330 Besucher ins Rialto-Kino, das waren im Schnitt rund 130 Zuschauer pro Film. Und auch 2018 nahm das Interesse an der Reihe nicht ab.

"Zeit für Utopien" am Mittwoch

Die monatlichen Vorstellungen sind immer mittwochs um 19 Uhr. Im ersten Halbjahr 2019 drehen sich die sechs gezeigten Filme um Themen wie nachhaltiges Wirtschaften, Plastikmüll und Konsumverhalten, ums Artensterben und die Milchindustrie. Los geht es am Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr mit "Zeit für Utopien " von Kurt Langbein.

Neu ab diesem Jahr ist ein Zusatzangebot in der Stadtbibliothek: Interessierte Bürgerinnen und Bürger können an der Weiherstraße die Film-DVDs, Bücher und weiteres Informationsmaterial zum jeweiligen Thema ausleihen. Das Bibliotheksteam stellt eigens dafür einen Medientisch auf.

Geht es beim Start der Reihe in der kommenden Woche ums Aufzeigen von Alternativen zur westlichen Lebensweise, so wird am 20. Februar in "The Clean Bin Project" das Thema Müllvermeidung auf humorvoller Weise erörtert – in einem Zweikampf im Konsumverzicht.

"Welcome to Sodom" heißt es dann am 20. März. Der Dokumentarfilm entführt seine Zuschauer auf Europas größte Müllhalde, die bezeichnenderweise mitten in Afrika liegt.

Film Nummer vier ist "Das System Milch" von Andreas Pichler. Er wirft am 24. April einen Blick hinter die Kulissen der Milchindustrie und lässt dabei auch den Verbraucher nicht aus der Verantwortung.

Passend zu anstehenden Volksbegehren für Artenvielfalt in Bayern wird am 22. Mai der US-Film "Racing Extincion" im Rialto gezeigt. Hier geht die Reise zu den weltweit bedrohtesten Tierarten. Ist das "sechste große Artensterben der Erdgeschichte", das einige Wissenschaftler voraussagen, noch abzuwenden?

Mit "Unser Saatgut" am 26. Juni über den Kampf um die Zukunft der Sortenvielfalt schließt die aktuelle Reihe "Eine Welt – Unsere Verantwortung".

