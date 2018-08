Zeltlager bei Bruck: Blitz schlägt ein

BRUCK - Bei einem Gewitter über einem großen Zeltlager bei Bruck im Landkreia Schwandorf schlug ein Blitz auf dem Gelände ein. 15 Personen, darunter auch Jugendlichen, erlitten leichte Verletzungen.

Symbolbild Foto: dpa



Nach Blitzeinschlag auf Campingplatz in Bruck in der Oberpfalz wurden 15 leicht verletzte Personen in Krankenhäuser eingeliefert.

Auf dem Campingplatzgelände in der Hans-Sachs-Str. findet derzeit das Oberpfälzer Gaujugendzeltlager, statt.



Bei einem Unwetter gegen 13.35 Uhr schlug ein Blitz auf dem Campingplatzgelände ein. Zunächst wurde niemand verletzt und vorsorglich das Campingplatzgelände von der FFW Bruck geräumt. Etwa 300 Personen wurden in der nahegelegenen Turnhalle der Schule Bruck untergebracht.



Wenige Camper waren nicht evakuiert worden und kümmerten sich um die Zelte. Gegen 15.30 Uhr klagten mehrere Kinder, Jugendliche und Erwachsene über "Kribbeln" am ganzen Körper.

Es handelte sich laut Auskunft der Sanitäter hauptsächlich um die Leute, die die Zelte während des Sturms festgehalten hatten. Diese 15 Personen wurden vor Ort notärztlich untersucht und vorsorglich in verschiedene Kliniken zur Beobachtung verbracht. Über das Alter und Geschlecht der Kinder und Jugendlichen sowie der Erwachsenen liegen derzeit keine vollständigen Angaben vor.



Nach dem Unwetter kehrten alle anderen Camper wieder auf das Gelände zurück.



