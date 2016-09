Zeugen gesucht: Transporter aus Kfz-Werkstatt geklaut

DEINING - In der Nacht von Donnerstag, 1. September ab 18 Uhr auf Freitag bis 7 Uhr wurde in eine Autowerkstatt eingebrochen. Gestohlen wurden ein größerer Tresor und ein Fiat Fiorino.

Zur Tatzeit brachen unbekannte Täter die Tür einer Kfz-Werkstatt in Deining gewaltsam auf und entwendeten daraus einen Kleintransporter der Marke Fiat, Typ Fiorino, Farbe weiß, amtliches Kennzeichen NM-RF 70. Dieses Fahrzeug wurde offensichtlich zum Abtransport eines größeren Tresorwürfels benutzt, der ebenfalls aus der Kfz-Werkstatt gestohlen wurde. Der Wert der gestohlenen Dinge beläuft sich auf rund 8000 Euro, der durch den Einbruch entstandene Schaden sind rund 600 Euro.

Inzwischen wurde der Tresorwürfel, in dem sich verschiedene Kfz-Unterlagen befanden, in einem Waldgebiet an der Bundesstraße 8 etwa drei Kilometer nordwestlich von Deining in aufgebrochen gefunden. Der Tresor wurde offensichtlich mit brachialer Gewalt aufgebrochen, so dass von einer deutlichen Lärmentwicklung ausgegangen werden kann.

Auch der Kleintransporter wurde gefunden. Die Täter ließen das Fahrzeug neben einem Radweg bei Berngau stehen.

Die Kriminalpolizei Regensburg ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat etwas von dem Einbruch in Deining mitbekommen? Oder später im Waldstück nahe der B8 etwas beobachtet? Hat jemand den oder die Täter beim Abstellen des Transporters gesehen? Zeugen mögen sich unter der Telefonnummer (0941) 506-2888 bei der Kripo melden.



