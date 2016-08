Zeugen nach Auffahrunfall bei Beilngries gesucht

Hoher Schaden am Fahrzeug von 62-Jähriger Frau - vor 43 Minuten

BEILNGRIES - Ein Unbekannter fuhr am Donnerstagmittag auf das Auto einer Beilngrieserin auf und flüchtete. Der Schaden ist hoch.

Die Polizei im Einsatz. © NN-Archiv



Die Polizei im Einsatz. Foto: NN-Archiv



Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 11.55 Uhr an der Einmündung Kevenhüller Straße/Maria-Hilf-Straße. Ein grauer Kombi dessen deutsches Kennzeichen die Zahlen 420 enthielt, war auf das Auto der 62-Jährigen aufgefahren. Daraufhin flüchtete er. Der Schaden am Auto der Frau beträgt rund 2000 Euro. Mehr ist über das Auto des Unfallverursachers nicht bekannt.

Die Polizei Beilngries sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können. Hinweise an die Polizei unter 0846164030.