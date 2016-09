Zirkus schlägt sein neues Quartier in Neumarkt auf

250 Angestellte, 300 Fahrzeuge und zahlreiche Tiere wechseln bis Donnerstag den Ort - vor 16 Minuten

NEUMARKT - Der Presslufthammer, der die Eisenanker fürs Zirkuszelt in den Boden treibt, kämpft lautstark gegen den Untergrund an. Die rangierenden Lkws piepen schrill beim Rückwärtsfahren und trotz der nassen Kälte rinnt der Schweiß den ersten Arbeitern über die Stirn. Der Circus Krone bezieht Quartier auf dem Neumarkter Parkplatz vor den Jurahallen.

Der Circus Krone bezieht sein Quartier in Neumarkt. © Fritz-Wolfgang Etzold



Das 40 Mann starke "Vorkommando" wird bis Dienstag für "ein gemachtes Nest" sorgen, sprich das Zelt aufstellen und die Tierstallungen aufbauen. Denn dann rollen im Laufe des Tages die restlichen der 300 Fahrzeuge an, die Artisten, Tiere, Kostüme und Ausrüstung nach Neumarkt bringen werden.

2. Betriebsinspektor Max Siemoneit

Am Donnerstag öffnet der Vorhang zur Manege für die erste Vorführung in diesem Herbst in der Jurastadt. Aktuell sind Artisten und Tiere noch in Coburg zu sehen. Am Dienstag findet dort die letzte Aufführung statt. "Danach geht es direkt von der Manege in die Fahrzeuge gen Neumarkt“, erzählt Max Simoneit, 2. Betriebsinspektor des Zirkuses, der rund 250 Mitarbeiter zählt.

Von Aufregung keine Spur

Von Aufregung wegen des Umzugs, so verrät der Betriebsinspektor ist aber weder bei der Crew noch bei den Tieren etwas zu merken: „Wir spielen innerhalb von sieben bis acht Monaten an 30 Orten. Da ist das mittlerweile Routine.“

Bei den Tieren sei dies dasselbe, beteuert Simoneit, dessen Zirkus seit langem mit der Tierschutzorganisation PETA wegen der (angeblichen Nicht-)Einhaltung von Tierschutzbestimmungen über Kreuz liegt: „Einmal pro Woche geht es in die Tierspezial-Transporter, dann wird übergesetzt zum neuen Standort – die Fahrten dauern im Schnitt ein bis drei Stunden –und dann dürfen sie ja gleich wieder raus.“ Möglich machen dies doppelte Stallungen: Während die einen in Coburg also noch abbauen, ist das neue Heim in Neumarkt bereits bereitet.

ALEXANDRA HADERLEIN