Zivile stützen Einsatzbereitschaft der US-Armee

Hohenburg: Arbeitskräfte der US Army feierten Dienstjubiläum - vor 14 Minuten

HOHENFELS - Für die Arbeitsjubilare erklang die amerikanische Nationalhymne, der rote Teppich war ausgerollt – ein Zeichen der Wertschätzung für vierzig Arbeitsjubilare der US Army, die in den vergangenen Tagen für ihre loyalen und langjährigen Dienste geehrt wurden.

Seit Jahrzehnten sind diese Frauen und Männer als zivile Arbeitskräfte bei der US Army am Truppenübungsplatz tätig. Nun gan es ein Dankeschön. © Foto: Paul Böhm



Der Kommandeur der US Garrison Bavaria, Oberst Lance Varney, würdigte die Leistungen der zivilen Arbeitskräfte als "Dreh- und Angelpunkt einer hervorragenden Zusammenarbeit für den Dienstbetrieb der US Garnison". Er betrachte es als Privileg bei der Feier mit dabei zu sein, um zivile Mitarbeiter zu ehren, die am Standort Hohenfels arbeiten. "Ihr seid immer da gewesen, um unsere Soldaten zu unterstützen, damit sie ihre vielfältigen Einsatzaufträge ausführen können, habt unsere Gemeinde mit den vielfältigen Aufgaben in Takt gehalten, dafür sind wir dankbar."

Sie unterstützen damit auch ein starkes Europa und die hohen Anforderungen der US Army und deren Einsatzbereitschaft.

Als Sprecher der Bürgermeister der Truppenübungsplatzrandgemeinden bedankte sich Bürgermeister Bernhard Graf für die sicheren Arbeitsplätze im Übungsplatz und das gute Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern. "Das ist ein gutes und gedeihliches Geben und Nehmen", denn nur so können diese Leistungen erbracht werden, meinte er an die Adresse der Arbeitsjubilare und des Arbeitgebers gerichtet.

Die Treueurkunden überreichte Garrison Manager Bavaria Oberst Lance Varney mit Deputy Garrison Manager Michael Haney, dem stellvertretenden Kommandeur JMRC Hohenfels, Oberstleutnant Brett Forbes zusammen mit der stellvertretenden Landrätin Heidi Rackl aus Neumarkt und den Bürgermeistern der Truppenübungsplatzrandgemeinden aus Hohenfels (Bernhard Graf), Hohenburg (Florian Junkes), Schmidmühlen (3. Bgm. Martin Bauer), Kallmünz (Ulrich Brey) und Lupburg (2. Bgm. Robert Hoidn) sowie der Betriebsratsvorsitzenden Christa Meier-Mühlbach.

Als Mitarbeiter des Quartals wurden Evelin Witka und Karl Nießl für besondere Leistungen geehrt.

Die Arbeitsjubilare: 40 Jahre: Sieglinde Gerbl, Michael Metz, Evelin Witka und Stephen O´ Donnell (alle Hohenfels). 35 Jahre: Thomas Girullis, Robert Bruley, Verone Sizemore, Michael Gauthier (alle Hohenfels); Franz Nunner (Laaber); Josef Justinger, Egid Rauch (beide Schmidmühlen); Karin Nixon (Velburg); Reiner Hammer (Hörmannsdorf), Josef Koller (Duggendorf); Karl Niessl (Hohenburg), Stiegler Robert (Lupburg).

30 Jahre: Max Koller, Donald Wells (beide Hohenfels); Michael Skuplich (Neusorg); Franz-Xaver Stoeckl (Hörmannsdorf; Aloysius Kettern (Bundenbach); Robert Scheibinger (Schmidmühlen). 25 Jahre: Eike Roessler (Uhlstadt), Uwe Werner (Neumarkt), Ulrich Achhammer (Kallmünz), Klaus Peter Salanda (Postbauer); Michaele Payne, Reinhard Nunner (beide Hohenfels). 20 Jahre: Alessandro Giuriato, Gerda Ott (beide Hohenfels); Erwin Tischler (Velburg).

15 Jahre: Barbara Petschner, Robert Schmidbauer, Monika Sillo (alle Parsberg); Stefan Reitmeier, (Laaber); Ernst Stoecker, Stephan Walter, (beide Lupburg); Sven Hiller, (Edelsfeld); Bernhard Weigert, (Hohenfels). 10 Jahre: Evelyn Hutchins, Parsberg.

VON PAUL BÖHM