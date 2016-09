Zocken gegen die Zombie-Apokalypse

Der Spiele-Club Neumarkt beteiligt sich am Samstag am Aktionstag "Stadt-Land-Spielt!" - vor 58 Minuten

NEUMARKT - Stadt-Land-Spielt! und Neumarkt ist dabei. Am Samstag, 10. September, ab 15 Uhr bis Mitternacht dreht sich alles um Gesellschafts-, Brett- und Kartenspiele beim Spiele-Club im Gasthaus zur Au in Woffenbach.

Was kann man der holden Isolde noch abluxxen? Der Spieleclub Neumarkt trifft sich immer am Dienstagabend in Woffenbach. Die Zocker machen auch am Aktionstag "Stadt-Land-Spielt!" am 10. September mit. © F.: Stefan Hippel



Gespielt wird alles, was Spaß macht. Das ist garantiert. Denn der Spiele-Club Neumarkt hat rund 500 Spiele in seinem Fundus, von denen nur die Besten auf den Tisch kommen. So können die Besucher auch Entdeckungen machen, von dem schnellen Kartenspiel bis hin zum etwas anspruchsvollen "Kennerspiel".

Dabei muss kein Besucher Angst haben, dass er die Regeln nicht versteht. Diese werden von erfahrenen Spielern erklärt, so dass auch Neulinge gleich loslegen können.

Fracht ins All

Seit 1999 gibt es den Spiele-Club Neumarkt, eine Gruppe enthusiastischer Spieler. Jürgen Höhn, der "Charlie", ist von Anfang an dabei. "Es gibt seit einigen Jahren einen Trend zu komplexen Fantasy und Science-Fiction-Spielen", sagt er.

Da kann es schon mal einige Stunden dauern, bis die Gruppe den Mars besiedelt oder die Zombie-Apokalypse abgewehrt hat.

Doch auch die klassischen Familienspiele haben nicht mehr viel mit Mensch-ärgere-Dich-nicht oder Monopoly zu tun. "Die Siedler von Catan" erschienen 1995 und brachten den Durchbruch für leicht zu lernende und trotzdem anspruchsvolle Brettspiele.

Höhns Lieblingsspiel ist übrigens Galaxy Trucker. "Unter Zeitdruck baut man Raumschiffe und muss mit ihnen Frachtaufträge im All erfüllen", sagt er.

Selbstverständlich ist es auch unter der Auswahl am 10. September zu finden. Ebenso wie das Kartenspiel Marquis oder auch das Familienspiel Karuba.

Insgesamt beteiligen sich in diesem Jahr 98 Clubs und Vereine in Deutschland und Österreich an Stadt-Land-Spielt! Der Aktionstag soll das "Kulturgut Spiel" fördern. Dazu tragen auch die unter Sammlern beliebten Geschenke bei: Eine Tüte mit Erweiterungen und Zusatzkarten für bekannte Spiele-Bestseller wie etwa "Domino".

Die Neumarkter beteiligen sich schon zum wiederholten Mal daran. Nicht zuletzt, um neue Mitspieler für den Spiele-Club begeistern zu können.

Die sind aber auch an allen anderen Tagen willkommen. Jeden Dienstag um 19 Uhr treffen sich rund ein Dutzend Spieler in wechselnder Besetzung im Gasthaus zur Au in Woffenbach. Alle Arten von Spielen sind erlaubt, es gibt nur eine Regel: Keines kommt zwei Wochen hintereinander auf den Tisch.

