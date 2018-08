Zoll fündig: Marihuana, Schusswaffe und verbotene Gegenstände

Regensburger Zöllner stoppen Schmuggler — Drogen im Gepäck versteckt —Verfahren gegen vier Personen eingeleitet

REGENSBURG - Gleich viermal haben die Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Regensburg in den vergangenen Tagen Rauschgift- und Waffenschmuggel auf den Straßen aufgedeckt.

Die Zollbeamten nehmen es bei den Fahrzeugkontrollen sehr genau. Foto: Foto: Bundesfinanzverwaltung



So überprüften die Zöllner auf einem Autobahnparkplatz nahe Regensburg einen 32-jährigen Reisenden, der sich auf dem Weg nach Slowenien befand. Die Frage nach mitgeführten Drogen oder Waffen wurde von dem Mann verneint — es stellte sich jedoch heraus, dass er es mit Wahrheit nicht so genau nahm: Im Rucksack befanden sich, versteckt zwischen Kleidungsstücken, zwei Plastikbeutel mit etwa sechs Gramm Marihuana. Auch ein 21-Jähriger leugnete bei einer Kontrolle zunächst den Besitz von Rauschgift. Jedoch entdeckten die Zöllner in seinem Gepäck etwa fünf Gramm Marihuana sowie entsprechende Rauchutensilien.

Bei einer Pkw-Kontrolle auf einem Autobahnrasthof nahe Neumarkt konnten die Zollbeamten bei einem 32-Jährigen eine Schreckschusspistole, 27 Stück Munition in Form von Gaspatronen sowie einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sicherstellen. Die für die Pistole erforderliche Waffenbesitzkarte konnte der Mann nicht vorlegen.

In allen Fällen leiteten die Beamten Verfahren wegen des Verdachtes von Verstößen gegen das Betäubungsmittel- beziehungsweise Waffengesetz ein.

