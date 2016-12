Zufriedene Gesichter nach Schach-Abenteuer in Neumarkt

SK Neumarkt gelingt „perfekte“ Organisation der U16-DVM — Landrat fordert Oberbürgermeister am Brett heraus - vor 48 Minuten

NEUMARKT - Die deutschen U16-Vereinsmeisterschaften waren, rein sportlich betrachtet, für Neumarkt kein Riesenerfolg. Dennoch: „Es war ein sehr fairer und spannender Wettkampf“, resümierte SK-Vorsitzender Sebastian Mösl bei der gestrigen Siegerehrung.

Großes Lob von Landrat Willibald Gailler (4. v. l.) und OB Thomas Thumann (2. v. re.) für die Funktionäre und Mitglieder des Schachklubs Neumarkt. © Foto: Fritz Etzold



In Runde sechs trafen die Neumarkter auf den SC 1997 Lambsheim. Das einzige Team, das bis dato noch keinen Sieg gefeiert hat. Am Ende der Partie lag es an Eva Schilay, den Sieg einzufahren. Doch sie verpasste diese Chance und musste nach über fünf Stunden das Remis akzeptieren, was die 1,5:2,5-Niederlage besiegelte.

Dadurch schlug der SK Neumarkt erstmals am Tabellenboden auf, ehe es am Folgetag in der sieben Runde gegen Gütersloh ging.

Zwar machte es diesmal Eva Schilay mit einem Remis besser und Bruder Lorenz fuhr gar einen Sieg ein – doch dem standen zwei Siege der Gütersloher entgegen.

Es blieb also dabei: Der Gastgeber musste sich mit dem letzten von zwanzig Plätzen zufrieden geben. „Perfekt gemacht“, lobte Landrat Willibald Gailler und bezog sich damit weniger auf die Tabellensituation als vielmehr auf die organisatorische Meisterleistung des Schachklubs.

Gerne, so Gailler weiter, werde er den Saal für die nächste DVM wieder zur Verfügung stellen. „Dann werden der Oberbürgermeister und ich ein Showmatch austragen“, versprach er.

OB Thumann nahm die Herausforderung an: „Ab jetzt ist Training angesagt.“

Abschlusstabelle: 1. SG Aufbau Elbe Magdeburg 11 Punkte, 2. SG Leipzig 10, 3. SC Bavaria Regensburg 10, 18. Rochade Emsdetten 5, 19. SC Lambsheim 4, 20. SK Neumarkt 2.

ph