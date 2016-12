Zug um Zug: Junge Schach-Elite brütet über den Brettern

NEUMARKT - Nach dem erfreulichen ersten „Heimsieg“ am Dienstagabend konnte das Team des Schachklub Neumarkt an Tag zwei der deutschen U16-Vereinsmeisterschaft ohne großen Druck ans Brett gehen. Vielleicht war das Quartett des Gastgebers aber zu entspannt, denn es kassierte in Runde drei und vier jeweils eine Niederlage.

Der Topfavorit SG Aufbau Elbe Magdeburg, derzeit Tabellenzweiter, baut auf den Beistand des „Magde-Bärs“. © F.: Linke



In der Tabelle rutschte der SK Neumarkt auf Rang 16 ab. „Aber immerhin haben wir schon doppelt so viele Punkte wie der Gastgeber der letzten deutschen Meisterschaft“, betont ein erleichterter Vereinsvorsitzender Sebastian Mösl.

Was ihn als Ausrichter noch mehr freut, ist das Lob von allen Seiten für die Organisation des Schachturniers. Es ist eine Meisterschaft der kurzen Wege: Die rund 80 Spielerinnen und Spieler ziehen die Figuren im Saal des Neumarkter Landratsamtes und übernachten gleich über die Straße im Park Inn im Neuen Markt. Gastronomie und Innenstadt befinden sich in Bauernwurf-Nähe.

Auch Lorenz und Eva Schilay, im SK-Team auf Brett eins und drei gerankt, gönnen sich in der Pause zwischen den beiden Partien einen Imbiss im Neuen Markt. Da laufen sie ihrem Vorsitzenden zwangsläufig über den Weg, denn Mösl kommentiert von der kleine Bühne aus die digital über die Straße hinweg übermittelten Partien.

Gestern auch die seiner Schützlinge. Und die Schilay-Geschwister bekommen gleich eine Manöverkritik quer über die Schachtische hinweg, an denen sich ein paar Besucher dem Spiel der König hingeben.

Es gab da offenbar noch einiges zu bereden nach der 1:3-Niederlage am Vormittag gegen SK König Plauen. Wobei Eva und Lorenz sich mit jeweils einem Remis achtbar schlugen. Doch unterlagen Paul Neppert und Ersatzmann Max Herrmann, der an Brett vier für Johannes Hierl spielte, ihren Gegnern.

Am Nachmittag wartete die SG Schwäbisch Gmünd. Nach 26 Zügen strich Lorenz Schilay gegen Lars Kasüschke die Segel. Nach weiteren Niederlagen von Neppert und Herrmann war die Begegnung entschieden. Auf ein Neues heute ab 9 Uhr.

Gefreut hat sich der Schachklub Neumarkt über die 25 bedruckten DM-Shirts, die die Stadtwerke Neumarkt als Hauptsponsor auf die finanziellen Unterstützung drauf gepackt hatten. Dafür bedankte sich Sebastian Mösl vor dem versammelten Teilnehmerfeld im Landratsamt.

Bei der deutschen U14-Meisterschaft in Düsseldorf fuhren die Neumarkter Mädchen gestern den ersten Sieg ein. In Magdeburg belegt das U12-Team nach drei Niederlagen den letzten Platz. Die U10 hat dort am Mittwoch erstmals gewonnen und liegt in der Tabelle nur knapp hinter dem SC Postbauer-Heng.

