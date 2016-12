Zuhörer am Mariahilf-Berg öffneten die Geldbeutel

Maierbach-Sängerinnen übergaben Spenden nun für caritative Zwecke - vor 45 Minuten

NEUMARKT/HÖHENBERG - Recht spendabel zeigten sich die Besucher beim Adventskonzert auf dem Mariahilfberg: 1126 Euro kamen in der staaden STund' in der barocken Wallfahrtskirche zusammen.

Die Maierbachsängerinnen haben nun das gespendete Geld übergeben. © Siegfried Mandel



Aufgespielt haben dabei die Alphornbläser Thalmässing, die Hepberger Maultrommelmusi, das Hepberger G’sangl, die Hackbrettmusik „Saitwärts“ und die Maierbachsängerinnen, Franz Eibecklas Texte zum bevorstehenden Weihnachtsfest vor. Nun haben die Maierbachsängerinnen das gespendete Geld zu gleichen Teilen an die Aktion Menschen in Not, an Pfarrer Ernst Herbert für bedürftige Familien, an Ursula Nießen vom Hospizverein und Sylvia Gawel von der Pallivita SAPV übergeben.

siem