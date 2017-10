Zünftige Kirchweih in Seligenporten gefeiert

Carina Nißlbeck und Pascal Lindern wurden zum Oberkirwapaar gekürt - 16.10.2017 18:37 Uhr

PYRBAUM/SELIGENPORTEN - Am Wochenende feierte ganz Seligenporten Kirchweih. Die Kirwaleit Kloster sorgten für ein buntes Programm.

Das Austanzen des Kirwabaums startete die Kindertanzgruppe. Foto: csch/F.: Schwarz



Am Samstag wurde der Kirwabaum aufgestellt. Abends fand ein Festgottesdienst in der Klosterkirche Seligenporten statt, mitgestaltet von den Kirwaleit und der Band Kirchenwecker aus Postbauer-Heng. Im Festzelt rockten die Bands „Iron-Road“ und „The Big Boners“. Am Sonntag genossen die Dorfbewohner einen gemütlichen Nachmittag mit der Dorfmusik Seligenporten, Kaffee und Kuchen.

Das Austanzen des Kirwabaums startete die Kindertanzgruppe, gefolgt von den Kirwaleit. Carina Nißlbeck und Pascal Lindern wurden zum Oberkirwapaar gekürt. Mit einem Schuhplattler der SPVK AG, dem Gstanzlsänger „Erdäpfelkraut“ Hubert Mittermeier und der Dorfmusik Seligenporten war für beste Unterhaltung gesorgt.

Der letzte Kirchweihtag begann mit einem Frühschoppen mit der „Boderhölzl Blousn“, der Nachmittag war für Senioren und Familien reserviert. Zum Abschluss wurde mit „Zefix“ nochmals ordentlich gefeiert.