Zurück aus Las Vegas: Halil Gashi lehrt Breakdance in Neumarkt

Solist im "Cirque du Soleil" unterrichtet jetzt wieder im Artico - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zuletzt war Halil Gashi mit dem "Cirque du soleil" in Las Vegas, nun ist er in den Circusverein Neumarkt zurückgekehrt.

„Cirque du soleil“-Artist Halil Gashi ist in den Circusverein zurückgekehrt und bringt nun Kids und Jugendlichen Breakdance bei. © Foto: Artico



Halil Gashi wuchs in Neumarkt auf und war seit seiner Jugend ein fantastischer Breakdancer, der bereits vor 15 Jahren eine Circusvereinsgruppe unterrichtet hat. Danach zog es ihn nach London und von dort auf die größten Bühnen der Welt. In den letzten vier Jahren war er Solist bei Cirque du Soleil in Las Vegas.

Gashi hat bei zahlreichen Fernseh-, Film- und Theaterproduktionen mitgewirkt, wobei er die ganze Welt bereiste. Er war Model etwa für Tom Ford, Versace, Gucci und Adidas und bekam Auszeichnungen wie Best Model Award 2012 oder Best Body 2012 (Las Vegas Hottest Bodies).

Umso größer das Erstaunen, als er Ende Juli ins Artico spazierte und meinte, er wolle nun wieder zu seiner Familie nach Neumarkt zurückkehren. Kurz darauf fuhr Gashi mit ins Schullandheim Obersteinbach und eroberte die Herzen der 85 Kinder. Seit September gehört er nun zum Lehrerteam des Circusvereins Neumarkt und des Articos.

Derzeit unterrichtet Gashi viele Circusgruppen. Seine eigentliche Leidenschaft ist aber Breakdance. Im Artico gibt es nun für Kids und Teens mittwochs von 17.30 bis 18.30 Uhr eine Einsteigerklasse, dienstags von 19 bis 20 Uhr eine Fortgeschrittenengruppe für Kids und Teens und von 20.30 bis 21.30 Uhr eine Erwachsenengruppe. Freies Training ist freitags von 18.15 bis 19.45 Uhr in der Ostendorfer-Turnhalle.

