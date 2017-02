Zusätzliche Krippenplätze in Freystadt und Möning

Die beiden katholischen Kitas werden um insgesamt drei Gruppen erweitert - 15.02.2017 19:47 Uhr

FREYSTADT - Die Kindertagesstätte Freystadt soll um eine Krippen- und eine Regelgruppe erweitert, in Möning eine Krippengruppe zusätzlich zu den zwei Gruppen der über Dreijährigen entstehen.

Seit Januar hat sich die Betreuungssituation in der Großgemeinde noch einmal verschärft. "Es sind weitere Anmeldungen hereingekommen", sagte Bürgermeister Alexander Dorr im Stadtrat. Er habe mit der Kindergartenleitung und der katholischen Kirche, die Träger der Kita Freystadt ist, über eine Erweiterung gesprochen. Beide Seiten favorisieren eine Erweiterung an der Allersberger Straße.

Derzeit prüft ein Planungsbüro die Anbaumöglichkeit entlang der Allee Richtung Schulgelände hin. Der Neubau eines städtischen Kindergartens sei damit erledigt.

In Möning habe man ebenfalls mit der Möninger Kirchenstiftung als Träger und den Kindergartenteam geredet. Man würde eine dritte Gruppe mittragen, auch in einem Neubau auf dem Gelände der Möninger Schule, wenn diese nicht mehr benötigt wird. Vorplanungen für diesen neuen Standort sind in Arbeit. Beide Punkte habe man mit der zuständigen Stelle im Landratsamt besprochen und "grünes Licht" erhalten.

Weil aktuell in Freystadt ein Engpass entsteht, habe man vom Landratsamt die Genehmigung einer Mehrbelegung der Gruppen erhalten, fügte Dorr an. Wegen der Turnhalle im Möninger Schulgebäude habe man mit der Vereinsführung Gespräche geführt und dargelegt, dass man es sinnvoll erachte, wenn alle sportlichen Einrichtungen konzentriert auf dem Sportgelände angesiedelt werden.

Fabian Seitz fragt nach, ob Erweiterungsoptionen auf dem bisherigen Standort geprüft worden sind. Dorr: "Es ist der ehemalige Pfarrstadel." Vor wenigen Jahren habe man eindringendes Wasser im Keller gehabt und in den Räumen Schimmelbildung. Man habe beides beseitigen können. Aber es sei halt ein altes Gebäude.

Feuerwehr will nicht in Schule

Stefan Großhauser verwies auf ein Treffen von Möninger Bürgern, bei dem Nachnutzungen für das Schulgelände erörtert worden sind. So sei der Vorschlag aufgekommen, dass die Feuerwehr hier neu Platz finden könnte. Dorr meinte dazu, in Gesprächen hätten die Verantwortlichen kein Interesse gezeigt. Sie planen derzeit einen Zubau am bisherigen Standort. Schließlich stimmte das Gremium der Schaffung von den insgesamt drei neuen Betreuungsgruppen zu.

Stefan Großhauser wollte wissen, ob in Möning heuer wieder eingeschult werde. "Grundsätzlich ist die Einschulung in Freystadt vorgesehen", gab Dorr die Pläne der Schulleitung bekannt.

Eva Otto-Greiner brachte die Wünsche der Burggriesbacher Grundschüler ins Gespräch, wonach sie einen schöner gestalteten Spielplatz auf dem Schulgelände möchten. Dorr bestätigte, er habe das Schreiben der Schüler erhalten und werde in der Märzsitzung die Spielplatzsituation thematisieren.

ANNE SCHÖLL