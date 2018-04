Zwei Bürger aus dem Kreis Neumarkt besonders geehrt

Käthe Jarolim und Robert Lang wurden mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten geehrt

NEUMARKT - Käthe Jarolim aus Sulzbürg und Robert Lang aus Neumarkt wurden gestern für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement durch Landrat Willibald Gailler mit dem Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten ausgezeichnet.

Käthe Jarolim und Robert Lang haben das Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste im Ehrenamt erhalten. © Foto: André De Geare



Die 84-jährige Käthe Jarolim ist seit 2001 bei der Krankenhaushilfe Neumarkt aktiv, die vor 30 Jahren gegründet wurde und inzwischen 90 aktive ehrenamtliche Helfer hat. "Sie sind die guten Geister im Klinikum", sagte Gailler bei der Verleihung des Ehrenzeichens im Landratsamt. Jeden Donnerstag fährt Jarolim von Sulzbürg nach Neumarkt, um Kranken zuzuhören und beizustehen. "Ich schaue nicht, wer da liegt, es ist ein Mensch, mit dem ich dann spreche", sagt sie. Da gebe es viel Schönes, Berührendes, zum Nachdenken, aber auch zum Lachen. Viele ältere Männer hätten ihr zum Beispiel ihre Kriegserlebnisse anvertraut. Manche erzählten von der Jugend.

"Das nutzt der Gesundung", sagte Landrat Gailler, dankte Jarolim im Namen des Freistaats Bayern, steckte ihr das Ehrenzeichen ans Revers und überreichte ihr Blumen und eine Urkunde, noch unterzeichnet von Ministerpräsident Horst Seehofer, in der ihre Zuverlässigkeit und ihr Einfühlungsvermögen gelobt werden.

Jarolim war ihr ganzes Leben ehrenamtlich aktiv, nicht nur bei der Krankenhaushilfe. In jungen Jahren war sie Gemeindeschreiberin, leitete lange Zeit den Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Sulzbürg, arbeitete in der Kirchengemeinde mit und war Schöffin in Nürnberg.

Der 78-jährige Robert Lang hat als Abteilungsleiter 23 Jahre lang den Behinderten- und Rehabilitationssport beim ASV Neumarkt geprägt. Er war für die Ausbildung der Übungsleiter ebenso zuständig wie für die Organisation und Abrechnung. Im Oktober 2017 schied er als Abteilungsleiter aus, ist aber weiter im Verein aktiv, vor allem in der Boccia-Abteilung. Die Rehasportabteilung hat laut Lang aktuell 140 Mitglieder, aber rund 400 Teilnehmer, davon allein 100 Herzsportler. Sie sei von Kriegsversehrten gegründet und lange Zeit auch organisiert worden, bis sie 1994 von Lang übernommen wurde. "Man muss da mit Leidenschaft mitgehen", sagte Lang.

"Vorbild für viele"

"Sie sind ein Vorbild für viele", sagte Gailler und gratulierte auch Lang zu der Auszeichnung. Der Behinderten- und Rehasport habe immer mehr an Bedeutung gewonnen. "Da braucht es Menschen, die diesen integrativen Sport begleiten, bei dem sich Menschen mit Handicap gut aufgehoben fühlen. Das ist aktive Lebenshilfe", betonte der Landrat.

Auch Oberbürgermeister Thomas Thumann lobte stellvertretend für viele das ehrenamtliche Engagement der beiden Ausgezeichneten, das zur Lebensqualität in Neumarkt und im Landkreis beitrage.

CHRISTINE ANNESER