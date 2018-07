Zwei Frauen verschwinden nach Unfall in der Oberpfalz

ERBENDORF - Am Dienstagabend kam ein 18-Jähriger im oberpfälzerischen Erbendorf mit seinem Wagen von der Straße ab, das Auto überschlug sich und und blieb im Bankett liegen. Der junge Fahrer stieg unverletzt aus dem Wrack - doch von seinen beiden Mitfahrerinnen fehlte jede Spur.

Am Dienstag war in Erbendorf in der Oberpfalz ein Audi von der Straße abgekommen. Der Fahrer blieb unverletzt, doch von seinen beiden Bekannten fehlte zunächst jede Spur. © NEWS5 / Wellenhöfer



Laut Angaben der Polizei Tirschenreuth ereignete sich der Vorfall am Dienstag gegen 17.30 Uhr. Der 18-Jährige war mit seinem Audi von Friedenfels im Landkreis Tirschenreuth in Richtung Poppenreuth in Fürth unterwegs. Mit im Auto saßen zwei ebenfalls 18-Jährige, laut Polizei Freundinnen des jungen Mannes. Auf einer kurvenreichen Straße bei Erbendorf verlor der Fahranfänger dann aber offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug: Der Audi kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich neben der Straße zum Stehen.

Als die alarmierten Polizisten am Unfallort eintrafen, bot sich ihnen ein skurriles Bild: Zwar war der junge Fahrer unverletzt aus dem Wagen gestiegen, doch von den beiden Mitfahrerinnen fehlte jede Spur. Scheinbar hatten auch sie sich nach dem Unfall aus dem Wagen befreien können. Die Feuerwehr startete sofort eine Suchaktion, um den Verbleib der beiden Frauen zu klären.

Laut Polizei kam einige Zeit später dann aber von den 18-Jährigen selbst die erlösende Nachricht: Nach dem Unfall waren die beiden ausgestiegen und kurzerhand nach Hause gelaufen. Sie wurden leicht verletzt. Dass möglicherweise ein Schock zu der ungewöhnlichen Reaktion geführt hat, sei nicht auszuschließen. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe sowie die Ursache des Unfalls. Am Audi des jungen Mannes entstand Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

