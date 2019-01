Zwei Monate Narren-Freiheit im Landkreis Neumarkt

NEUMARKT - Für die Faschingsnarren beginnt das neue Jahr verheißungsvoll: Erst am 6. März ist Aschermittwoch. Auf acht Wochenenden und insgesamt neun Wochen verteilen sich die Veranstaltungen in und um Neumarkt – ausreichend Zeit also, um Kostüme, Pappnasen und Hütchen auszuführen. Die nachstehende Übersicht über die Faschingsveranstaltungen im gesamten Landkreis soll als erster Überblick die persönliche Planung erleichtern, wie immer ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Höhepunkt im Landkreis ist am Unsinnigen Donnerstag der Chinesenfasching in Dietfurt mit dem Auftritt des Kaisers. © Foto: Fritz Etzold



Freitag, 11. Januar

Burschenball in Darshofen, Gasthaus Knerr, Parsberger Straße 2, 20 Uhr.

Samstag, 12. Januar

Eröffnungsball der Hechtonia Berching, Europahalle, Schlesierstraße, 20 Uhr; Ball des Schützenvereins Oberweiling, Schützenhaus Finsterweiling, 20 Uhr; Eröffnungsball der Katzenfliacha Schnufenhofen, Dorfhaus, 19 Uhr.

Freitag, 18. Januar

Wildsauball in Darshofen, Gasthaus Knerr, Parsberger Straße 2, 20 Uhr.

Samstag, 19. Januar

Ball des Marktes Pyrbaum, Mehrzweckhalle, 20 Uhr.

Sonntag, 20. Januar

Gardetreffen Hechtonia Berching, Europahalle, Schlesierstraße, 14 Uhr.

Montag, 21. Januar

Pfeifertag in Töging.

Samstag, 26. Januar

Kinderfasching der Hechtonia Berching, Europahalle, Schlesierstraße, 14.30 Uhr; Kinderfasching im Dorfhaus Schnufenhofen, 14 Uhr; Ball der Vereine Eutenhofen, Gasthaus Ferstl/Mayer, Eutenhofen 15, 19 Uhr; Kolpingball Töging, Schloss Töging, Schlossgasse 1, 20 Uhr; Ball der Freiwilligen Feuerwehr Breitenbrunn, Gasthof "Zum Lehnerwirt", Marktplatz 10, 20 Uhr; Eröffnungsball des LMV Lupburg, Gasthaus Gabler, Parsberger Straße 1, 20 Uhr; Faschingsball des Frauenbundes See-Willenhofen, Gasthaus Mirbeth, Kirchweg 11, 20 Uhr; Faschingsball DJK/SV Oberwiesenacker, Mehrzweckhalle, 20.30 Uhr; Faschingsball des FC Bayern-Fanclubs Hohenfels, Keltensaal, Dekan-Schnitter-Straße 7, 20 Uhr; Ahoi-Fasching der Katholischen Landjugend Deining, Pfarrheim, Schloßstraße 3.

Sonntag, 27. Januar

Seniorenfasching des Frauenbundes See-Willenhofen, Gasthaus Kinskofer, Dorfstraße 16, 14 Uhr.

Samstag, 2. Februar

Saukopfball im Gasthaus Pöppel, Lupburg, Burgstraße 4, 21 Uhr; Faschingsball des TSV und des FCN-Fanclubs Hohenfels, Keltensaal, Dekan-Schnitter-Straße 7, 20 Uhr.

Sonntag, 3. Februar

Moritatensingen in Dietfurt, alle Gaststätten; KAB-Kinderfasching Dietfurt, Karl-Strehle-Pfarrheim, Pfarrgasse, 14 Uhr.

Freitag, 8. Februar

Faschingsfeier des Liederkranz Lupburg, Gasthaus Gabler, Parsberger Straße 1, 20 Uhr.

Samstag, 9. Februar

Kinder-Gardetreffen der Hechtonia Berching, Europahalle, Schlesierstraße, 14 Uhr; KAB-Faschingsball Dietfurt, Gasthof Zur Post, Hauptstraße 25, 20 Uhr; Schützenball des SV Karlsfelsen, Schloss Töging, Schlossgasse 1, 20 Uhr; Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr Velburg, Pfarrheim, Burgstraße 20, 20 Uhr; Sportler- und Schützenball der Jägerwiesl Schützen und des FBR Reichertshofen, Sportheim Reichertshofen, Mühlweg 23.

Sonntag, 10. Februar

Kinderfasching des Schützenvereins Loderbach, Schützenhaus Kadenzhofen, 14 Uhr.

Mittwoch, 13. Februar

Weiberball in Mühlbach, Landgasthof Zum Wolfsberg, Riedenburger Straße 1, 20 Uhr.

Freitag, 15. Februar

Fasching des Frauenkreises Töging, Schloss Töging, Schlossgasse 1, 19.30 Uhr; Faschingskegeln der KAB Berg, Sportheim, Schulstraße 40, 18 Uhr; Faschingsabend des Chors und der KAB Postbauer-Heng, Pfarrheim St. Elisabeth, Centrum 1, 19.30 Uhr.

Samstag, 16. Februar

Kolpingball Dietfurt, Gasthof "Zum Bräu-Toni", Hauptstraße 4, 20 Uhr; Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr Dürn, Feuerwehrhaus, Oberer Anger 14, 20 Uhr; Faschingsball des FC Sindlbach, Sportheim, 20 Uhr; Faschingsball des SC Oberölsbach, Turnhalle Unterölsbach, 20 Uhr; Kappenabend der Freiwilligen Feuerwehr Heng, Gasthaus Stiegler, Neumarkter Straße 29, 19 Uhr; Faschingsball des Schützenvereins "Landl" Rocksdorf, Schützenhaus, Zur Lach 7, 20 Uhr; Faschingsball DJK/SV Litzlohe, Sportheim, Lohweg 14, 20 Uhr; Faschingsball der Kolpingfamilie Velburg, Pfarrheim, Burgstraße 20, 20 Uhr.

Sonntag, 17. Februar

Kinderfasching des Schützenvereins Schweppermann Wappersdorf, Schützenhaus, Am Hammerberg 7, 14 Uhr; Kinderfasching des SV St. Hubertus Deining, Schützenhaus.

Dienstag, 19. Februar

Faschingsnachmittag des Seniorenclubs Pyrbaum, Sportgaststätte Am Felsenkeller, Am Sportplatz 2, 14 Uhr; Fasching des Katholischen Frauenbundes und des Seniorenkreises Pyrbaum, Pfarrheim, Schloßhof 1, 14 Uhr.

Donnerstag, 21. Februar

Diplomatensitzung des Diplomatencorps Dietfurt im Gasthof "Zum Bräu-Toni", Dietfurt, Hauptstraße 4, 19.30 Uhr.

Freitag, 22. Februar

Landjugendball der KLJB Hainsberg/Mallerstetten, Gasthaus Freihart, Mallerstetten 4, 20 Uhr.

Samstag, 23. Februar

Schwarz-Weiß-Ball des Willibald-Gluck-Gymnasiums Neumarkt, Turnhalle WGG, Einlass: 18 Uhr, Beginn: 19 Uhr; Sportlerball des SV Töging, Sportheim Töging, Beilngrieser Straße, 20 Uhr; Faschingsball des TSV Dietfurt, 7-Täler-Halle, Bahnhofstraße 44, 20 Uhr; Kappenabend der Faschingsfreunde Erggertshofen, Dorfhaus Wolfertshofen; Faschingsparty im Sportheim des TSV Pavelsbach, An der Heide 25, 20 Uhr; Ball der Vereine, Schützenhaus Wappersdorf, Am Hammerberg 7, 14 Uhr; Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr See, Gasthaus Mirbeth, Kirchweg 11, 20 Uhr; Faschingsball der DJK-SV Pilsach, Gasthaus Schuster, Hauptstraße 5, 20 Uhr; Sportlerball DJK/SV Lengenfeld, Vereinsheim, 19 Uhr; Faschingsball des Schützenvereins und der FFW Röckersbühl, 19.30 Uhr; Sportlerball des ASC Sengenthal, Sportheim Reichertshofen, Mühlweg 23; Sportlerball des SV Lauterhofen, Schulturnhalle, Schulstraße 9, 19 Uhr; Faschingsumzug des Blasorchesters Pyrbaum, ab 9 Uhr.

Sonntag, 24. Februar

Moritatensingen in Dietfurt, alle Gaststätten; Kinderfasching Oberölsbach, Turnhalle Unterölsbach, 14 Uhr; Kinderfasching des Henger SV, HSV-Sporthalle, Centrum 22, 14 Uhr; Kinderfasching des TSV Pyrbaum, Sporthalle, Am Sportplatz 1, 14 Uhr.

Dienstag, 26. Februar

Seniorenfaschingsball der Stadt Neumarkt, Johanneszentrum, Ringstraße 61, 14 Uhr.

Mittwoch, 27. Februar

Faschingsgaudi des TSV Pyrbaum, Sportgaststätte Am Felsenkeller, Am Sportplatz 2, 17 Uhr.

Donnerstag, 28. Februar

Chinesenfasching in Dietfurt, ab 14 Uhr; Weiberfasching des Katholischen Frauenbunds Neumarkt, Johanneszentrum, Ringstraße 61, 20 Uhr; Weiberfasching des Kulturforums Postbauer-Heng, Deutschordensschloss, Ezelsdorfer Straße, 20 Uhr; Faschingskaffee des OGV Wappersdorf, Schützenhaus, Am Hammerberg 7, 14 Uhr; Maschkerersitzung des LMV Lupburg, Gasthaus Gabler, Parsberger Straße 1, 19 Uhr; Faschingsfrühstück des Frauenbundes Lupburg, Pfarrheim, Marktstraße 24; Seniorenfasching der Gemeinde Pilsach, Gasthaus Schuster, Hauptstraße 5, 14.30 Uhr; Weiberfasching des OGV Litzlohe, Sportheim, Lohweg 14, 20 Uhr; Weiberfasching des TSV Pyrbaum, Sporthalle, Am Sportplatz 1, 20 Uhr; Weiberfasching des Frauenkreises Seligenporten, Pfarrheim, Schloßhof 1, 19 Uhr.

Freitag, 1. März

FOSchingsball der FOS/BOS Neumarkt, Halle der Flugsportvereinigung, Nürnberger Straße, 20 Uhr, Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr Rasch, Dorfhaus, Bergweg 3, 20 Uhr; Maschkerersitzung des LMV Lupburg, Gasthaus Gabler, Parsberger Straße 1, 20 Uhr; Faschingsball des TV Parsberg, Neuer Burgsaal, 19 Uhr; Kinderfasching SV Seligenporten, Sportheim, 14 Uhr.

Samstag, 2. März

Seniorenfasching der Gemeinde Dietfurt, Landgasthof Zum Wolfsberg, Riedenburger Straße 1, 14 Uhr; Hausball des Gesangsvereins 1927 Breitenbrunn, Gasthof "Zum Lehnerwirt", Marktplatz 10, 20 Uhr; Kunst- und Kulturfasching Neumarkt, Festsäle der Residenz, Residenzplatz, 20 Uhr; Faschingsball der Freiwilligen Feuerwehr Berg, Gasthof Knör, Hauptstraße 4, 19.30 Uhr; Kinderfasching SV/DJK Sulzbürg, Turnhalle, Vorderer Berg 12, 15 Uhr; Sportlerball des SV Mühlhausen-Sulzbürg, Mühlhausener Brauhaus, Kirchgasse 7-9, Bendersaal, 20 Uhr; Faschingsball des Schützenvereins Tannenwald und der CAJ Berngau, Berngauer Hof, Neumarkter Straße 20, 19 Uhr; Ball der Freiwilligen Feuerwehr Darshofen, Neuer Burgsaal Parsberg, 19 Uhr; Faschingsumzug Musikverein Pyrbaum in Rengersricht, 9 Uhr; Faschingsumzug Musikverein Pyrbaum in Oberhembach, 12 Uhr; Faschingsumzug Dorfmusik Seligenporten, 11 Uhr; Cowboy- und Indianer-Fasching im "Schachterl".

Sonntag, 3. März

Faschingsumzug der Hechtonia Berching, Altstadt, 14 Uhr; Faschingsumzug Töging, 14 Uhr; Faschingszug der Faschingsfreunde Breitenbrunn, Marktplatz Breitenbrunn, 14 Uhr; Fachingszug mit Maschkerertreiben und Flecklaufen des LMV Lupburg, 14 Uhr; Faschingszug in Schnufenhofen, 13 Uhr.

Montag, 4. März

Rosenmontagsball der Hechtonia Berching, Europahalle, Schlesierstraße, 20 Uhr; Kinderfasching im Gasthof "Zum Lehnerwirt", Marktplatz 10, Breitenbrunn, 14 Uhr; Bärentreiben, Marktplatz Freystadt, 8 Uhr; Rosenmontagsball des MSC Berg, MSC Vereinsheim, 19.30 Uhr; Flecklaufen des LMV Lupburg, 14 Uhr; Rosenmontagsball des FSV Berngau, Sportheim, Sportheimstraße 1, 19.30 Uhr; Ball der Freiwilligen Feuerwehr Parsberg, Neuer Burgsaal, 19 Uhr; Musikantentreffen im Gasthaus Sippl, Döllwang, Kreisstraße 6; Kinderfasching der Freiwilligen Feuerwehr, des SV St. Hubertus und der Kirwaboum Rengersricht, Gasthaus Renner-Brandl, Ortsstraße 19, 14 Uhr.

Dienstag, 5. März

Kinderfasching im Gasthof "Zum Bräu-Toni", Dietfurt, Hauptstraße 4, 14 Uhr; Kinderfasching Mallerstetten, Gasthaus Freihart, Mallerstetten 4, 14 Uhr; Kinderfasching des SV Töging, Sportheim, Beilngrieser Straße, Dietfurt, 14 Uhr; Faschingskehraus in Dietfurt, Innenstadt, 19 Uhr; Haberfeldtreiben und Kehraus der Faschingsfreunde Breitenbrunn, Marktplatz Breitenbrunn, 15 Uhr; Kinderfasching des FC Sindlbach, Sportheim, 14 Uhr; Kinderfasching des SV Postbauer, Gaststätte Am Aicha, Am Grünberg 1, 14 Uhr; Faschingskehraus mit Saukopfessen des TSV Pavelsbach, Sportgaststätte, An der Heide 25, 11 Uhr; Kinderfasching des Schützenvereins "Landl" Rocksdorf, Schützenhaus, Zur Lach 7, 14 Uhr; Kinderfasching des FSV Berngau, Sportheim, Sportheimstraße 1, 14 Uhr; Kinderfasching des Schützenvereins Röckersbühl, Schützenhaus, Schützenstraße 2, 14 Uhr; Kinderfasching der Jägerwiesl Schützen Reichertshofen, Schützenhaus, Mühlweg 1, 14 Uhr; Kinderfasching des TV Parsberg, Neuer Burgsaal, 14.30 Uhr; Kehraus im Dorfhaus Schnufenhofen, 14 Uhr; KAB-Kinderfasching in Deining, Pfarrheim, Schloßstraße 3; Dorffasching des TSV Schwarzach, Feuerwehrhaus, An der Bahn 4, 14 Uhr.

