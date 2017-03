Zwei Schilays standen auf dem Podest

NEUMARKT - Der Schachklub Neumarkt hat zu seinem traditionellen Jugendturnier im Rahmen der bayerischen Rapidturnierserie 148 Teilnehmer aus ganz Bayern im Willibald-Gluck-Gymnasium empfangen.

Siegerehrung in der U16, von links: Pablo Wolf (SC Bamberg/2.), Joseph Homi (SGem Fürth/1.) und Lorenz Schilay (3.). © Foto: privat



Dabei mussten sieben Runden bei einer Bedenkzeit von 20 Minuten je Spieler pro Partie absolviert werden.

Der Neumarkter Nachwuchs war mit 18 Teilnehmern am Start und konnte etliche gute Platzierungen erzielen. In der U8 lagen nach drei Runden Vinzenz Schilay und Leonhard Franke in Führung. Im folgenden direkten Duell setzte sich Vinzenz Schilay im Turmendspiel knapp durch.

Danach bekam er es mit dem Setzlistenersten Narek Gewondow (SGem Fürth) zu tun, der an diesem Tag nicht zu stoppen war. So musste sich auch Vinzenz Schilay dem Turniersieger geschlagen geben, nachdem er eine Mattkombination inklusive Damenopfer seines Gegenübers übersehen hatte.

Zum Abschluss holte er noch 1,5 Punkte und sicherte sich somit mit 5,5 Zählern den zweiten Rang. Leonhard Franke musste sich lediglich den besten Drei beugen und belegte mit vier Punkten Rang sechs. Die Neumarkter mischten auch in der U10 lange vorne mit: Christoph Reger begann mit 3/4, Andreas Hierl lag mit einem halben Zähler mehr überraschend sogar auf Rang drei.

Gegen die Top-Leute mussten sie dann aber doch etwas Federn lassen, klassierten sich mit jeweils vier Punkten aber auf den sehr guten Rängen 12 und 13. Die Nichtvereinsspieler Gabriel Walha und Leon Betz hielten gut mit und belegten die Plätze 29 und 31.

Überraschung verpasst

Ein sehr gutes Resultat erkämpfte sich Josef Franke als Achter der U12 mit fünf Punkten. Sebastian Henseler und Jakob Kraus belegten mit jeweils drei Zählern die Ränge 25 und 32, Radena Burger kam mit zwei Punkten auf Platz 34.

In der U14 verpasste Maria Schilay in der zweiten Runde eine Überraschung gegen den topgesetzten Lorenz Hofmann (SV Lauf). Eine unnötige Niederlage in der vorletzten Runde warf sie aus dem Kampf um die vorderen Plätze, so dass nach einem Sieg zum Abschluss als Zweite der Mädchenwertung Platz zehn zu Buche stand.

Daniel Henseler startete mit 1/4, kämpfte sich mit drei Siegen noch auf Platz 14 nach vorne, Daiana Burger belegte mit 2,5 Zählern Rang 24.

Lorenz Schilay unterlag in der U16 dem späteren Turniersieger Joseph Homi (SGem Fürth) und trennte sich von den beiden anderen Podestkandidaten Unentschieden. Somit kletterte er mit fünf Punkten in der U14 als Dritter auf das Podest. Paul Neppert und Johannes Hierl waren in allen Wertungen gleichauf und mussten eine Entscheidungsblitzpartie um den fünften Platz austragen, in der sich Paul Neppert durchsetzen konnte.

Ergebnisse, U8: 1. Narek Gewondow SGem Fürth 7,0; 2. Vinzenz Schilay SK Neumarkt 5,5; 3. Johannes Keck SV Lauf 5,0; 6. Leonhard Franke SK Neumarkt 4,0.

U10: 1. Hugo Danninger Zabo-Eintracht Nürnberg 6,5; 2. Jakov Klonov SK München Südost 6,0; 3. Naum Aumüller Regensburger Turnerschaft 5,0; 12. Christoph Reger SK Neumarkt 4,0; 13. Andreas Hierl SK Neumarkt 4,0; 29. Gabriel Walha Theo-Betz-Schule Neumarkt 3,0; 31. Leon Betz vereinslos 2,0.

U12: 1. Chistian Kraftsik SC Vaterstetten 6,0; 2. Tom Högner SC Erlangen 48/88 6,0; 3. Melissa Reifschneider TSV Bindlach 5,5; 8. Josef Franke SK Neumarkt 5,0; 25. Sebastian Henseler SK Neumarkt 3,0; 32. Jakob Kraus SK Neumarkt 3,0; 34. Radena Burger SK Neumarkt 2,0; 40. Alexandra Walha vereinslos 1,0

U14: 1. Maximilian Lohr TSV Mainburg 6,0; 2. Lukas Köhler SC Bamberg 6,0; 3. Lorenz Hofmann SV Lauf 5,0; 10. Maria Schilay SK Neumarkt 4,0; 14. Daniel Henseler SK Neumarkt 4,0; 24. Daiana Burger SK Neumarkt 2,5.

U16: 1. Joseph Homi SGem Fürth 6,5; 2. Pablo Wolf SC Bamberg 6,0; 3. Lorenz Schilay SK Neumarkt 5,0; 5. Paul Neppert SK Neumarkt 2,5; 6. Johannes Hierl SK Neumarkt 2,5.