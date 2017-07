Zwei Schwerverletzte nach Überholmanöver am Pfeffertshofener Berg

PILSACH/PFEFFERTSHOFEN - Zwei Schwerverletzte sind die Bilanz eines riskanten Überholmanövers am Pfeffertshofener Berg: Ein Audifahrer hatte zuviel Gas gegeben, die Konttolle über seinen Wagen verloren und war mit mit dem Pkw einer entgegenkommenden Frau kollidiert. Beide sind schwer verletzt.

Der 36-jähriger Fahrer eines Audi A4 war gegen 20 Uhr auf der B299 in Richtung Neumarkt unterwegs. Im Bereich des Überholverbots auf dem Pfeffertshofener Berg, kurz vor Pilsach, überholte er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen Pkw. Nach dem Überholmanöver verlor er im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet zunächst gegen die rechte Leitplanke, prallte anschließend gegen die linke Leitplanke, stieß dann frontal mit einem entgegenkommenden Mazda 2 zusammen, überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Liegen.

Der Unfallverursacher und die 55-jährige Mazda-Fahrerin wurden beide schwer verletzt und jeweils mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sie waren alleine in ihren Fahrzeugen. An beiden Pkw entstand Totalschaden, am Audi in Höhe von 10000 Euro, am Mazda in Höhe von 15000 Euro.

Die Unfallstelle wurde durch die Straßenmeisterei sowie die Feuerwehren Pilsach und Neumarkt versorgt. Ausgelaufenes Öl musste gebunden und der Verkehr umgeleitet werden. Die Straße war für rund 1,5 Stunden gesperrt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde beim Unfallverursacher eine Blutentnahme durchgeführt, da dieser vermutlich unter Alkoholeinfluss stand.

