Zwei Tote im Landkreis Cham

25-jähriger Nissan-Fahrer verunglückte tödlich - 80-jähriger Mofafahrer kollidiete mit Sattelzug - vor 1 Stunde

CHAM - Zwei Verkehrstote im Landkreis Cham: Unabhängig voneinander kamen am Freitag ein 25-Jähriger und ein 80-Jähriger bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Ein 25-Jähriger aus dem Landkreis Cham kam im Bereich Spielberg alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und verstarb noch an der Unfallstelle. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war der 25-jährige Nissan-Fahrer am Freitag, gegen 19.50 Uhr, auf der Staatstraße 2154 von Spielberg in Richtung Treffelstein unterwegs. Etwa 700 Meter nach dem Ortsende Spielberg geriet er aus bislang ungeklärter Ursache, in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und wurde aus dem Fahrzeug geschleudert.

Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch den Tod des 25-Jährigen feststellen. Zur Klärung des genauen Unfallherganges ordnete die Staatsanwaltschaft Regensburg die Zuziehung eines Sachverständigen an. Der darüber hinaus entstandene Sachschaden beträgt mindestens rund 20 000 Euro. Die Polizeistation Waldmünchen hat die Ermittlungen übernommen.

Auf der B20 ist ein 80-jähriger Mofa-Fahrer mit einem Sattelzug kollidiert und nachträglich seinen schweren Verletzungen erlegen. Am Freitag, gegen 14.30 Uhr, war der 80-Jährige aus dem Landkreis Cham, mit einem Mofa verbotswidrig auf der zur Kraftfahrstraße ausgebauten B20 zwischen Cham-Süd und Cham-Mitte unterwegs. Zur gleichen Zeit war ein gender 65-Jähriger mit seinem Sattelzug Iveco im Begriff, auf der Gegenfahrbahn an ihm vorbeizuziehen. Im weiteren Verlauf geriet der Mofafahrer immer weiter nach links und kollidierte seitlich mit dem nachlaufenden Auflieger.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 80-Jährige schwerste Kopfverletzungen und verstarb in den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus.Seitens der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde zur Klärung es genauen Unfallherganges die Zuziehung eines Sachverständigen angeordnet. Die Polizeiinspektion Cham hatte die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.

nn