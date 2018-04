Zwei Unfälle binnen kurzer Zeit in der Amberger Straße

Polizei und Feuerwehr waren an der Kreuzung bereits am Abzug, als es erneut schepperte - vor 39 Minuten

Beim Linksabbiegen von der Amberger in die Thüringer Straße in Neumarkt hat es am Dienstagnachmittag zwischen einem Audi A6 und einem VW Polo gekracht, weil einer den anderen übersehen hatte. Die Insassen hatten enormes Glück.

Die Insassen des Audi A6 und des VW Polo hatten enormes Glück: Obwohl beide Autos stark demoliert wurden und sogar ein Abschlepper ran musste, kamen sie mit leichten Verletzungen davon. © Haderlein



Obwohl beide Autos stark demoliert wurden und sogar ein Abschleppwagen ran musste, kamen sie mit leichten Verletzungen davon. Der Schaden am Audi dürfte laut einer ersten Schätzung der Polizei bei über 10.000 Euro liegen, der am VW Polo bei 3000 Euro.

Schon kurz zuvor war die Polizei an der Kreuzung im Einsatz: Eine Frau fuhr auf der Amberger Straße stadteinwärts und wollte in die Thüringer Straße einbiegen. Dort geriet sie aus Unachtsamkeit auf die Gegenspur und prallte auf eine an der Ampel stehende Autofahrerin. Auch hier gab es zwei Leichtverletzte. Sie kamen ins Klinikum.

Just in dem Moment, als die Feuerwehr zusammengepackt hatte und die Polizisten wieder ins Auto gestiegen waren, krachte es wie gesagt erneut und die Fahrerinnen des Audi und des VW brauchten Hilfe

