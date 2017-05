Zwei Vocalipur-Konzerte im Neumarkter Reitstadel

Rock- und Popchor singt am 28. Mai und 21. Oktober - vor 30 Minuten

NEUMARKT/FREYSTADT - Der Freystädter Rock- und Popchor Vocalipur präsentiert sein neues Konzertprogramm „5-sinnig“ am Sonntag, 28. Mai, im Reitstadel Neumarkt.

Der Freystädter Rock- und Popchor Vocalipur präsentiert sein neues Konzertprogramm „5-sinnig“. © privat



In regelmäßigen Abständen stellt der Chor ein abendfüllendes Programm auf die Beine, mittlerweile schon zum siebten Mal. Das Publikum wird wieder einmal auf „etwas andere“ Art unterhalten.

Die etwa 40 Sängerinnen und Sänger warten mit einem breit gefächerten Repertoire auf. Unter der Leitung von Wolfgang Kellendorfer gibt sich der Chor von romantisch über rockig, von Liedern der Rocklegende Queen bis hin zu aktuellen Hits aus den Charts. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt beträgt 13,20 Euro.

Und wer an diesem Abend keine Zeit hat, kann sich schon mal den Samstag, 21. Oktober, vormerken. Ebenfalls im Reitstadel wird Vocalipur dann ein Gemeinschaftskonzert mit dem Jazzauswahlchor des Fränkischen Sängerbundes „Fränk’n’feel“ geben. Restkarten sind erhältlich in der Tourist-Info Neumarkt in der Rathauspassage und über www.neumarkt-ticket.de privat

as