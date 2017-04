Zwei Windräder decken Hälfte des Lauterhofener Stromverbrauchs

Windpower GmbH hat mit Partnern in der Marktgemeinde Lauterhofen zwei neue Anlagen in Betrieb genommen - vor 1 Stunde

LAUTERHOFEN/REGENSBURG - Pünktlich zum Start in den Frühling hat die Windpower GmbH Ende März zwei neue Windräder in der Marktgemeinde Lauterhofen in Betrieb genommen. Die beiden Anlagen decken rechnerisch 50 Prozent des Gesamtstromverbrauches der Kommune, schreibt Windpower. Die 29 Windpower-Räder im Kreis liefern rein rechnerisch 30 Prozent des Gesamtstromverbrauches.

Der Bau der beiden Anlagen vom Typ Senvion 3.4M114 sei reibungslos verlaufen und innerhalb von nur fünf Monaten abgeschlossen gewesen. Die beiden Windenergieanlagen mit 114 Meter Rotordurchmesser und 143 Meter Turmhöhe würden jährlich eine Windernte von circa dreizehn Millionen kWh einfahren.

Symbolbild Windrad Foto: Wolfgang Fellner



Willi Braun aus Engelsberg, Mitbegründer der Windpower GmbH, freut sich über das Erreichte: "Die Energieversorgung wird immer nachhaltiger. Dass wir nun mit den beiden neuen Windmühlen in meiner Heimatgemeinde Lauterhofen 50 Prozent des Gesamtstromverbrauches abdecken, ist großartig." Die Windpower GmbH habe im Landkreis Neumarkt mit ihren Bürgerwindgesellschaften und Partnern bereits 32 Windkraftwerke realisiert. Davon seien drei zwischenzeitlich abgebaut und durch moderne Kraftwerke ersetzt worden. Die in Betrieb befindlichen 29 Windkraftwerke produzierten jährlich rund 200 Millionen kWh kostengünstigen und umweltverträglichen Windstrom, genug um damit rechnerisch 30 Prozent des Stromverbrauches im Landkreis Neumarkt inklusive. Gewerbe und Industrie zu decken, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

"Die nachhaltige Energieversorgung für Bayern gelingt nur mit einem deutlichen Ausbau der Windenergie, so wie hier in Lauterhofen. Die seit Mitte November 2014 gültige 10-H-Regelung muss daher dringend überarbeitet werden", sagt Johann Lenz, Geschäftführer der Windpower GmbH. Windpower betreibt die beiden neuen Windkraftwerke zusammen mit 20 Bürgern der Region und legt dabei großen Wert auf einen möglichst konfliktfreien Betrieb.

Für Anwohner gibt es eine Hotline für Fragen und zur Meldung von Beobachtungen: 09 41 / 38 16 26 80 oder per E-Mail unter kontakt@windpower-gmbh.de

nn/wof