Zwei Woffenbacher im Saarland: FC Homburg verpflichtet Rosinger und Knipfer

Ex-Lotteraner und Ex-Clubberer spielen fortan in der Regionalliga Südwest - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zwei Woffenbacher Fußball spielend im Saarland. Vor ein paar Monaten hätten manche wohl behauptet, das sei ein Ding der Unmöglichkeit. Doch nachdem sich zunächst Andreas Knipfer (20) dem FC 08 Homburg anschloss, folgt nun auch noch Bernd Rosinger (28). Reiner Zufall?

Bernd Rosinger hat sich dem Regionalligisten FC 08 Homburg angeschlossen. Foto: Hubert Bösl



Die drittgrößte Stadt des Saarlands war früher die kleinste Stadt, in der Bundesliga gespielt wurde. Der FC 08 Homburg — einst das große Aushängeschild der Universitätsstadt, als die Saarländer 1986 erstmals den Aufstieg in die Bundesliga schafften und insgesamt drei Spielzeiten in der Beletage des deutschen Fußballs verbrachten. Nach dem BL-Abstieg 1990 spielte der FC 08 noch ein paar Jahre in der 2. Liga, ehe er ab 1999 in den Sümpfen der Ober- und Regionalliga aus dem Profifußball verschwand.

Mühsam arbeitete sich der Klub über eine Dekade hinweg von der Ober- in die Regionalliga, doch 2017 folgte erneut der ernüchternde Abstieg. In der abgelaufenen Saison packten die Homburger unter Coach Jürgen Luginger den Wiederaufstieg in die Regionalliga Südwest und wollen dort eine gute Rolle spielen.

Mit auf der Mission: der Ex-Klosterer Bernd Rosinger, der vor kurzem nach der Vertragsauflösung bei den Sportfreunden Lotte noch den Status arbeitslos innehatte. Der Zufall, dass wenige Wochen nach Andreas Knipfer nun ein zweiter Neumarkter in Homburg kickt, ist keiner: "Andi und ich haben den gleichen Berater und darüber ist der Kontakt zustande gekommen", erzählt Rosinger den NN.

Doch warum genau Homburg? "Die Spielphilosophie des Trainers und die Pläne des Vereins haben mich überzeugt", begründet Rosinger seinen Wechsel ins Saarland. Dabei ist es ja auch ein offenes Geheimnis, dass der Traditionsverein aus Homburg mittelfristig den Aufstieg in die Dritte Liga packen will, wenngleich die Konkurrenz im Südwesten immens stark und zahlreich vorhanden ist.

Dritte Liga noch kein Thema

Alleine Elversberg, Saarbrücken, Offenbach und Waldhof Mannheim sind da stets als Aufstiegskandidaten zu erwarten, auch wenn Waldhof noch den Punktabzug aus dem Relegationsskandal im Spiel gegen Uerdingen mit sich rumtragen muss.

Auch deswegen antwortete der 28- jährige Woffenbacher auf die Frage nach einem sofortigen Aufstieg: "Das kann man jetzt noch nicht sagen, aber in den nächsten Jahren sollte es in die 3. Liga gehen und je eher, desto besser. Momentan kommt das Thema Aufstieg noch zu früh. Wir wollen gute Spiele machen und dann wird man sehen, was am Ende dabei herauskommt."

Vom FCN II nach Homburg: Andreas Knipfer ist schon im Mai gewecheslt. Foto: Fotos: Zink



Mit dem zweiten Neumarkter Andreas Knipfer sicherte sich Homburg bereits Ende April die Dienste eines talentierten Rechtsverteidigers, der in seinem jungen Alter schon starke 63 Regionalligaeinsätze verbuchen konnte. Auf der Vereins-Homepage äußerte sich Knipfer so zu seinem Wechsel: "Der FC 08 Homburg ist ein ambitionierter Verein. Ich möchte den nächsten Schritt in meiner Karriere machen und denke, Homburg ist der richtige Verein dafür."

Neue Trikots verbrannt

Zuletzt sorgte der saarländische Club für Aufmerksamkeit, als man Retro-Trikots aus der damaligen Bundesligazeit entwickelte und diese zum Verkauf freigeben wollte.

Der aktuelle Sponsor Dr. Theiss Naturwaren (zum Beispiel Allgäuer Latschenkiefer) mit Sitz in Homburg wurde aber nicht über das Dress mit dem früheren Schriftzügen "London" und "Karlsberg" informiert, sodass es Ärger in der Geschäftsleitung des FCH gab und die extra angefertigten Trikots verbrannt werden mussten. Ein Bernd Rosinger strebt hingegen wieder nach Brandgefährlichkeit vor dem gegnerischen Kasten.

