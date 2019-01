Neuschnee erwartet: Katastrophenlage in Bayern verschärft sich

Nach kurzem Tauwetter bringen neue Schneefälle Orte an Belastungsgrenze - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Die weiße Last bringt jetzt schon einige Gegenden im Süden des Freistaats an ihre Grenzen, nun hat es erneut zu schneien begonnen. Helfer aus Franken wurden zur Unterstützung entsandt, um der Schneemassen Herr zu werden. Währenddessen sind in den Alpen erneut Wintersportler Opfer von Lawinen geworden.

Bilderstrecke zum Thema Lawinengefahr und Staus: Schneechaos in den Alpen Starke und lang anhaltende Schneefälle haben vor allem Österreich und den Süden Bayerns in eine Winterlandschaft verwandelt und erhebliche Behinderungen im Reiseverkehr verursacht.