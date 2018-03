Neuschnee und Hochwasser: Fällt Ostern ins Wasser?

Neben einer Winterjacke braucht der Osterhase wohl auch festes Schuhwerk - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der April hat noch nicht einmal begonnen, da zeigt sich das Wetter schon im Vorfeld wechselhaft. Von Sturmböen über Hochwasser bis hin zu Neuschnee ist in dieser Woche alles möglich.

Das schöne Wetter vom Wochenende ist erstmal Geschichte: Die Woche wird unfreundlich. Foto: dpa



Waren die Aussichten für die laufende Woche bisher noch einigermaßen hoffnungsvoll, so sind die aktuellen Prognosen für das Wetter bis zum Osterwochenende nicht mehr rosig. Am Dienstag ist es tagsüber wechselnd bewölkt und vor allem mittags immer wieder ein wenig sonnig bei Temperaturen um die 8 Grad - ab und zu kann es aber auch ein bisschen nass werden. Zum Abend hin verdecken aber dichte Wolkendecken den Himmel, in der Nacht setzen Regenfälle ein. Laut wetter.com werden diese bis zum nächsten Morgen andauern.

Infolgedessen - so prophezeit es der Wetterochs - sind am Mittwoch gebietsweise Niederschlagmengen von 10 bis 30 Millimeter zu erwarten. Aufgrund der kürzlich erfolgten Schneeschmelze muss laut dem fränkischen Wetterdienst im Süden und Westen von Fürth mit Hochwasser gerechnet werden. Hinzu kommen noch leichte Sturmböen am Abend. Von den Temperaturen her ist der Tag mit 8 bis 12 Grad immerhin einigermaßen freundlich.

Der Gründonnerstag macht nur bedingt Anstalten, sich wettermäßig zu bessern. Im Morgengrauen wird es mit Temperaturen um die 3 Grad ziemlich kalt, ab 8 Uhr zeigt sich aber vermehrt die Sonne und lässt das Thermometer im Tagesverlauf bis auf 9 Grad klettern. Die Nacht zum Karfreitag hin kratzt an der Null-Grad-Marke und kann unter passenden Voraussetzungen sogar etwas Schnee mit sich bringen. Die Chancen, dass er liegen bleibt, sind jedoch verschwindend gering.

Bei einem Blick auf Karsamstag und Ostersonntag prognostiziert uns Wetter.com ein nasses Osterfest. Mit Temperaturen von bis zu 9 Grad bleibt es zwar mild, eine hohe Regenwahrscheinlichkeit sorgt aber dafür, dass der Osterhase besser eine Regenjacke im Gepäck hat.