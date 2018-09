10.000 ausgelagerte Bände kommen in Fürstenschule unter

NEUSTADT/AISCH - Zur Rückkehr ausgelagerter Bestände der Kirchenbibliothek ist eine wichtige Weichenstellung erfolgt: Der Stadtrat befürwortete einstimmig die Bereitstellung von Räumen in der ehemaligen "Fürstenschule" am Peter-Kolb-Platz. Für alle notwendigen Investitionen muss die Kirche beziehungsweise ein "Förderverein für die Kirchenbibliothek" aufkommen.

Seit Jahrzehnten nimmt sich Reinhold Ohlmann mit bewundernswertem Engagement der Kirchenbibliothek an, wofür ihm die Stadt nun ihre Anerkennung zollte. Foto: Harald Munzinger



Rund 5500 Bände aus dem Mittelalter bis ins 18 Jahrhundert und weitere 5000 von diesem bis Mitte der 1950-er Jahre , die im "Kärnter" untergebracht waren, hatten ins Zentralarchiv der Landeskirche in Nürnberg ausgelagert werden müssen, als festgestellt wurde, dass sie im statisch instabilen Gebäude neben der evangelischen Stadtkirche nicht mehr sicher aufbewahrt werden konnten. In Neustadt sah man dies stets als Übergangslösung an und war um die Rückführung des Bücherschatzes bemüht. Der will sich nun ein in Gründung befindlicher "Förderverein für die Kirchenbibliothek" annehmen, nachdem die Stadt im Gebäude der ehemaligen Fürstenschule (später Gymnasium) zwei dafür geeignete Räume zur Verfügung stellt. Der Verein erklärte sich bereit, alle erforderlichen Investitionen zu übernehmen, die mit der notwendigen Diebstahlsicherung (Alarmanlage) und der Gewährleistung des speziellen Raumklimas verbunden sind und den Brandschutz gewährleisten. Für die notwendige Sanierung des Raumes im historischen Gebäude an der Würzburger Straße und entsprechende Ausstattung hat die Kirchengemeinde ebenso auf eigene Kosten zu sorgen, wie für die erforderlichen Genehmigungen für die Nutzungsänderung, unterrichtete Erster Bürgermeister Klaus Meier den Stadtrat, der auch dem Verzicht auf eine Pacht (für zunächst 25 Jahre Vertragslaufzeit) zustimmte. Lediglich die anfallenden Stromkosten sollen verrechnet werden.

Ohlmanns wertvolles Wirken gewürdigt

Mit Beifall des Gremiums stattete Bürgermeister Meier für dessen seit Jahrzehnten geleistete engagierte Arbeit dem Pfleger der Kirchenbibliothek, Reinhold Ohlmann, den Dank der Stadt ab. Der hatte am "Tag des offenen Denkmals" wieder einmal Einblick in die einmalige Schatzkammer der Bibliothek in der Stadtkirche gewährt. Bei sehr großem Interesse konnte den Besuchern in jeweils nur kleinen Gruppen Zugang zu dem Raum mit den bis unter das Kreuzgewölbe vollen Bücherregalen gewährt werden.

Dass einer früher bei Gefahr entfernten Außentreppe und keiner direkten Verbindung zur Kirche der Schutz vor Raub oder Brand zu verdanken war, erfuhren die Gäste, denen Ohlmann eine kleine Auswahl von Raritäten präsentierte. Darunter konnte das Fragment einer Handschrift aus dem 9. Jahrhundert, das als Einband eines Kräuterbuches aus dem 18. Jahrhundert diente, oder das erste Buch chirurgischen Inhaltes von 1497 bewundert werden. In der Bibliothek befindet sich als besonderer Schatz eine "Schedelsche Weltchronik" von 1493 und werden Handschrift-Unikate gehütet, womit sich die Bibliothek als ein "Ort, der uns Neustädter mit der Vergangenheit verbindet" offenbarte und somit als einer der Orte, die es am Denkmaltag zu entdecken galt.

Unter besten Bedingungen aufbewahrt

Dass hier Klöster vor ihrer Zerstörung ihre Bücher in Sicherheit brachten, begründete die Bibliothek, die den Dekanen und Rektoren zum Schutz anbefohlen war und auch von diesen, wie auch den Pfarreien mit "Werken der berühmtesten Autoren jedweden Wissensgebietes" zu ergänzen war. Das ist inzwischen ebenso Geschichte, wie der Brauch, dass der Bibliothek "das beste Buch aus dem Erbe eines Pfarrers" zu überlassen war. Dekan Ewelt habe gar mit der Bibliothek nichts zu tun haben wollen, war bei deren Besuch am denkwürdigem Tag zu erfahren. Einige ihrer Exponate befinden sich heute in München sowie in Erlangen, wohin auch Dokumente zur Einsicht für wissenschaftliche Zwecke verbracht werden, da keine Ausleihen mehr erfolgen.

Die vom "Kärtner" ins Landesarchiv ausgelagerten Bände weiß Ohlmann dort unter besten Bedingungen aufbewahrt. Dieses müssen nun auch in Neustadt geschaffen werden, da "der Stand nicht verschlechtert werden soll". Dessen werden sich Kirche und Förderverein annehmen und Reinhold Ohlmann diesen Prozess mit seinen Jahrzehnte langen Erfahrungen fachkundig begleiten. Dem ebenfalls in der einstigen "Fürstenschule" untergebrachten Stadtarchiv werden nach Mitteilung von Bürgermeister Klaus Meier zwei Räume zur Verfügung gestellt, sobald diese nach Abschluss der Generalsanierung der Grundschule Neues Schloss geräumt sind".

