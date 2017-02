10 Grad und Sonne: Viele Besucher beim Lichtmessmarkt

Marktgasse war bestückt mit dem bunten Sortiment der Händler - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die Reihe der sieben Jahrmärkte 2017 hat der "Lichtmessmarkt" bei strahlendem Sonnenschein und entsprechenden Besucherzuspruch eröffnet. Wer das vielfältige Warenangebot der Händler in der Bahnhofstraße in Ruhe betrachten wollte, war gut beraten, am Vormittag durch die kilometerlange Marktgasse zu bummeln.

Warme Mützen und Schals waren beim sonnig heiteren "Lichtmessmarkt" weniger gefragt, als bunte Frühlingsboten, sollen aber nach dem "Hundertjährigen" durchaus in den nächsten Monaten noch gebraucht werden. © Harald Munzinger



Am Nachmittag war sie von Tausenden Menschen überfüllt, die den "Frühlingsspaziergang" mit dem von Generation zu Generation "vererbten" Marktbesuch verbanden. Bei knapp zehn Grad und Windstille schien sich nicht nur mit der Blütenpracht am Gärtnerstand der Lenz anzukündigen. So waren denn auch die warmen Mützen und dicken Socken "Winterschlussware", lockten schon farbenfrohe Shirts und weitere modische Accessoires für die leichtere Garderobe.

Doch Frühlingsgefühle sind nach dem "Hundertjährigen" im "Neustädter Kalender" verfrüht, kündigt doch der seit 189 Jahren insbesondere von der älteren Generation gerne zu Rate gezogene "Wetterprophet" für die zweite Februarhälfte wieder Schnee und erneut strenge Kälte bis zum Monatsende an. Bis Ende April drohen Fröste, was die Bauernregel mit dem sonnigen Lichtmesstag bestätigt: Ist der nämlich "klar und hell, kommt der Lenz wohl nicht so schnell".

Für den Markttag war das egal, er machte so richtig Spaß, die wärmende Sonne zu genießen, die auch die Farben an den Marktständen kräftig leuchten ließen.

Als sich ein Schleier über sie legte, waren die teilweise weit angereisten Händler schon dabei, die "restliche" Ware einzupacken. Die schien manchen Marktbesuchern noch vielfältiger, haben neue Fieranten das Sortiment erweitert und für zusätzliche Anreize zum nächsten Marktbummel gesorgt: Beim Matthiasmarkt am 12. März, an dem dann auch die Einzelhandelsgeschäfte ebenso geöffnet sein werden, wie bei dem mit dem Neustädter "Frühlingsfest" verbundenen "Walpurgimarkt" am 7. Mai.

Harald J. Munzinger