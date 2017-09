15 Jahre: Freiwilligenzentrum "mach mit" feiert Jubiläum

NEUSTADT/AISCH - Das Freiwilligenzentrum "mach mit" hat bundesweit als „Leuchtturm der Ehrenamtsförderung“ eine Vorbildrolle. Die sprach ihm Dr. Klaus Krieger vom Verbund der Freiwilligenzentren im deutschen Caritasverband mit den Glückwünschen zum 15-jährigen Bestehen zu. Zu dem fanden sich viele Gratulanten ein, die in der Würdigung eines "herausragenden bürgerschaftlichen Engagements" übereinstimmten.

Ein großes Kunstobjekt wird die Fassade des Caritashauses zieren und das FWZ-Jubiläum nachklingen lassen. Daran wirkten viele Gäste mit. © Harald Munzinger



Nach dem von der Band "OraPax" mitgestalteten Gottesdienst in der katholischen Kirche mit der Botschaft "komm, mach mit“ ging Caritas-Vorsitzende Sabine Herderich auf das Engagement im Ehrenamt ein, das bis in die Antike zurückreiche, Christen und anderen Religionen seit jeher für Schwache pflegten und das heute eine gesellschaftliche Aufgabe sei. Angestoßen durch die Allgemeine Caritas-Beratungsstelle habe Horst Koydl 2002 das Konzept für das koordinierte Ehrenamt entwickelt und mit diesem "neue Möglichkeiten der solidarischen Bürgergesellschaft eröffnet".

Ihm galt denn auch in allen Glückwünschen zum Jubiläum ebenso besondere Anerkennung wie Heike Zahn und der langjährigen Leiterin des Freiwilligenzentrums, Dorothea Hübner, die es mit immer wieder neuen Ideen und sozialen Netzwerken auf ein breites Fundament mit einem großen Stab Ehrenamtlicher stellte. Landrat Bernd Schnizlein zollte dem "äußerst erfolgreichen Wirken" und lebendigen Miteinander seine hohe Wertschätzung, wertete das Zusammenbringen von Menschen frei von Vorurteilen und sozialen Ungerechtigkeiten als wertvollen Beitrag, das Leben ein Stück weit lebenswerter werden zu lassen und "der Welt ein gutes und besseres Gesicht zu geben".

Sensationelle FSSJ-Leistung

Erster Bürgermeister Klaus Meier zeigte sich stolz, eine so wertvolle Institution in seiner Stadt zu haben, die mit vielfältiger Hilfe eine hervorragende Arbeit leiste. Mit sensationellen 336.000 Stunde, die 4200 Jugendliche bisher im Freiwilligen Sozialen Schuljahr leisteten, nannte er dieses als Leuchtturmprojekt, das seine hochkarätigen Auszeichnungen verdient habe. Meier bezeichnete es als grandios, wie es dem Freiwilligenzentrum mit hoher sozialer Kompetenz meisterhaft gelinge, in immer wieder neuen Projekten und Netzwerken zum bürgerschaftlichen Engagement zu motivieren, das mit dem demografischen Wandel immer wichtiger werde.

Der Bürgermeister würdigte das außergewöhnliche Engagement in der Flüchtlingshilfe, "eine wunderbare Arbeit, ohne die Integration nicht so gut gelungen wäre. Auch die Landtagsabgeordneten betonten das wertvolle Wirken des Freiwilligenzentrums, Menschen dafür zu begeistern, sich auf vielfältige Weise für andere einzusetzen. Die sozialpolitische Sprecherin der Freien Wähler, Gabi Schmidt, sah damit "Ecken ausgeputzt, in die die große Politik nicht kommt".

SPD-Angeordneter Harry Scheuenstuhl würdigte die "unschätzbare, nicht bezahlbare Leistung" des Ehrenamtes und der CSU-Politiker Hans Herold fragte, wie es wohl in Kreis und Staat aussähe, "wenn nicht so viele Menschen bereit wären, sich ehrenamtlich zu engagieren und Verantwortung zu übernehmen".

Öffentliche Grundförderung nötig

Vielleicht den einen oder anderen Gast des Jubiläums für die ehramtliche Mitwirkung zu gewinnen, wünschten sich Caritasvorsitzende Sabine Herderich und die Leiterin des Freiwilligenzentrums, Dorothea Hübner. Der Vorsitzende des Fördervereins, Hans-Jochen Teufel verwies auf Mitgliedsanträge. Schließlich fehle dem Zentrum eine öffentliche Grundförderung, die Caritas-Repräsentant Dr. Krieger bei der Politik "anmahnte", da „die Freiwilligenzentren bundesweit um ihre Finanzierung kämpfen“ müssten.

Mit Spenden, Sponsoring und Mitgliedsbeiträgen ist der Förderverein bemüht, die Projektarbeit zu finanzieren, damit, so Teufel, "die breite Palette ehrenamtlicher Aufgaben nachhaltig weitergeführt werden kann". Viele Kräfte, die Wissen- Talente und Zeit einbrächten, seien "keine Art Gutmenschen, sondern gelebte Demokratie und ein Beitrag für die Gesellschaft", führte Dorothea Hübner aus, die das Freiwilligenzentrum mit dem Rückhalt der Caritas in der Rolle der strukturellen Steuerung sah. "Bürger gestalten das Gemeinwesen", führte sie aus, wähnte in den "Nachbarschaftshilfen noch viel Entwicklungspotential" und warb um die "Wirtschaft als Partner".

Bilderstrecke zum Thema Musik, Literatur, afrikanische Küche: Das Freiwilligenzentrum feiert 15 Jahre Freiwilligenzentrum "mach mit" wurden mit einem bunten Programm gefeiert, das neben Informationen über das facettenreiche Ehrenamt unterhaltsame Stunden bei Musik, Kino, Literatur, Kunst und Genüssen der afrikanischen Küche bot.



Afrikanische Küche entdecken

Was sich hinter der Caritas-Fassade in der Ansbacher Straße alles verbirgt, wurde beim Festtag deutlich gemacht, an dem alle Türen des Freiwilligenzentrums offen standen, über das facettenreiche Ehrenamt informiert wurde und ein buntes Programm für unterhaltsame Stunden sorgte, Sei es, dass man sich vom "Silversound Duo" zum Tanz animieren ließ, am Glücksrad Fortuna herausforderte, sich an Kurzfilmen erfreute oder kulinarisch verwöhnen ließ, wobei Ayoola Adebayo die afrikanische Küche entdecken ließ.

Der KINA-Künstlerkreis lud zur Mitgestaltung eines großen, fantasievollen Transparentes ein, das die Fassade des Caritashauses zieren und das FWZ-Jubiläum noch lange nachwirken lassen wird. Und nachwirken wird bei vielen Zuhörern auch die Autorenlesung von Paul Summ aus Oberndorf, der sich sorgenvolle Gedanken um die Landwirtschaft vor einer Insolvenzwelle machte, Parallelen von Zehent und Lehenszins zum heutigen aberwitzigen Steuersystem zog und sich bei allem innerlichen Aufgebehren bei heiteren Episoden auch sein bewahrtes Lausbubengemüt verriet.

