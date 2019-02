15-jährige Amelie Hager stellt in der Klinik-Galerie Neustadt aus

Junges Talent beeindruckt - vor 7 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Ein junges Talent kann bei der 114. Kunstausstellung der Klinikgalerie Neustadt bewundert werden: Die 15-jährige Realschülerin Amelie Hager aus Oberscheinfeld zeigt ein „Potpourri“ ihrer Bilder.

Nicht nur beim Selbstbildnis beweist die junge Künstlerin Amelie Hager in der „Klinik-Galerie Neustadt“ ihr Talent. © Harald Munzinger



Nicht nur beim Selbstbildnis beweist die junge Künstlerin Amelie Hager in der „Klinik-Galerie Neustadt“ ihr Talent. Foto: Harald Munzinger



Sie habe schon sehr früh begonnen zu malen, ab 2014 dann regelmäßig, erzählte Amelie Hager bei der Vernissage unbekümmert, die in der neunten Klasse der Realschule Schloss Schwarzenberg ihren Schwerpunkt auf Gestaltung gelegt hat. Der Ausstellungtitel „Potpourri“ bringt ihre Vielseitigkeit sowohl bei den Motiven, wie auch bei den Malstilen sehr gut zum Ausdruck.

Es mache einfach Spaß, mal mit Bleistift zu zeichnen oder mit Aquarellfarben zu malen beziehungsweise Acrylbilder zu gestalten. „Das Abwechseln der Stile finde ich interessanter, als immer im selben zu malen“, so Amelie Hager. Waren es früher Kinderfotos von den Eltern, nach denen sie sich in der Portraitmalerei übte, so lässt sie sich heute gerne von Motiven in ihrem Lebensumfeld oder auch aus dem Internet inspirieren.

In mehreren Kunstkursen vom Portrait über Acryl und Linol bis zu Paintbrush oder Licht-Schatten-Effekten hat sie die Techniken perfektioniert und schon bei verschiedenen Malwettbewerben gewonnen. Über viel Beachtung konnte sich die junge Künstlerin 2018 im Rahmen eines Kunsthandwerkermarktes im Rathaus ihrer Heimatgemeinde Oberscheinfeld freuen und dass ihr diese nun auch in der Klinik-Galerie sicher ist, waren die Gäste der Vernissage überzeugt. Hier laden Portraits und Natur- oder Tierbilder zum Verweilen mit einer bunten Abwechslung im Klinikalltag ein.

hjm