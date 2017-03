153 Anwesen bei Blumenschmuck-Ehrung ausgezeichnet

Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt würdigte den hohen Einsatz - vor 1 Stunde

MARKT ERLBACH - 153 Anwesen aus dem gesamten Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim wurden bei der Blumenschmuck-Ehrungsveranstaltung des Gartenbaukreisverbandes ausgezeichnet. Sie waren dazu von den örtlichen Gartenbauvereinen vorgeschlagen worden.

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und Markt Erlbachs Bürgermeisterin Dr. Birgt Kreß (v. l. ) würdigten das Engagement der Gartenfreunde ebenso wie Landrat Helmut Weiß und MdL Harry Scheuenstuhl (v. r.). © Harald Munzinger



Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und Markt Erlbachs Bürgermeisterin Dr. Birgt Kreß (v. l. ) würdigten das Engagement der Gartenfreunde ebenso wie Landrat Helmut Weiß und MdL Harry Scheuenstuhl (v. r.). Foto: Harald Munzinger



Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt würdigte beim Zwischenstopp auf der Reise nach Brüssel in der Markt Erlbacher "Rangauhalle" die Gartengestaltung mit großem persönlichem Einsatz, der mit der verbesserten Befindlichkeit der Menschen belohnt werde. Denn Gartenarbeit baue nach wissenschaftlichen Erkenntnissen Stress ab, warum er sich diese manchmal selbst wünschen würde. Für Schmidt bleibt es jedoch bei der Theorie – etwa bei Diskussionen über den Gartenbau und seine Zukunft auf der "Grünen Woche" oder bei der Erörterung des biologischen Pflanzenschutzes.

Die Auszeichnung solle auch die nächste Generation animieren und motivieren, mit der ansprechenden Gartengestaltung ein Stück Kultur und Bürgerstolz weiter zu pflegen und zum schönen Gesamteindruck ihrer Gemeinden beizutragen, wünschte sich der Geschäftsführer des Gartenbaukreisverbandes, Richard Krämer, des Ministers Worte auf fruchtbaren Boden, um die Teilnahme am Kreiswettbewerb wieder zu beleben.

"Das Lächeln der Erde"

Landrat Helmut Weiß, der mit den stellvertretenden Vorsitzenden des Kreisverbandes für Gartenbau und Landespflege, Christa Götz und Otto Rückert, die Auszeichnung der schönsten Anwesen vom Aischtal bis zum Gollachgau und Steigerwald bis zum Zenntal vornahm, bezeichnete Blumen als "das Lächeln der Erde".

Gerade nach dem tristen Grau der Wintermonate bekämen diese Worte des amerikanischen Schriftstellers und Philosophen Ralh Waldo Emerson mit den ersten Krokussen und Schneeglöckchen in den Gärten besondere Bedeutung. Blumen zauberten nicht nur Farbe und Abwechslung in die Gärten und Landschaften: "Sie tragen viel zur Lebensqualität in unseren Städten und Dörfern bei, schenken Menschen Freude und schmücken Orte, die zum Verweilen einladen".

Hoher Lebenswert im Landkreis

Dafür investierten sie viel Arbeit und Freizeit, würdigte Weiß das Engagement der Gartenfreunde von der Aussaat bis zur steten Pflege der Pflanzen, wofür der Aufwand enorm sei, vor allem, wenn man auch an die Launen der Natur und Wetterkapriolen denke. Das Ergebnis dieser Bemühungen könne sich aber sehen lassen, erklärte der Landrat: "Die leuchtenden Blumen und farbenfroh geschmückten Häuser und Grundstücke heben den hohen Lebenswert in unserem Landkreis hervor". Sie zeigten den Menschen, egal ob als Gast oder Einheimischer, "dass wir stolz auf unsere Heimat und auf unseren Landkreis sind".

Mit Landrat Helmut Weiß stimmte Markt Erlbachs Erste Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß in der Würdigung von Investitionen, Arbeit und Zeit überein, die in der schönen Gestaltung von Häusern und Gärten steckten. Alle sähen die Blumenbeete, die wenigsten die Hacke. Man dürfe "stolz darauf sein, dass es so viele Bürger gibt, die zur Aufwertung der Ortsbilder beitragen". Dafür statteten auch einige ihrer Bürgermeisterkollegen aus dem Landkreis den Preisträgern aus ihren Gemeinden Dank ab.

"Gesundes Obst von gesunden Gehölzen"

Der galt von Landrat Weiß insbesondere auch allen, die zum gelungenen Festakt mit einer frühlingsbunt dekorierten Halle beigetragen hatten, in der die Blaskapelle Markt Erlbach für den stimmungsvollen musikalischen Rahmen sorgte und mit dem Landkreislied die denkbar schönste Heimat besungen wurde. "Gesundes Obst von gesunden Gehölzen" Auf großes Interesse stieß der Fachvortrag von Hubert Siegler aus der Bayerischen Gartenakademie Veitshöchheim über "Gesundes Obst von gesunden Gehölzen".

Er wusste für alle Obstbäume und Beerensträucher gute Ratschläge mit langjährigen Zuchterfahrungen zu "robusten Sorten im gesunden Garten" zu geben. Dabei legte er Wert auf ungespritztes Obst und biologischen Einsatz gegen Krankheiten oder Schädlinge "zum richtigen Zeitpunkt". Siegler riet von No-Name-Sorten und branchenfremden Anbietern ab und hatte jede Menge Empfehlungen für Obst und Beeren mit den unterschiedlichsten Eigenschaften und Pflegebedingungen sowie Reifezeiten. Der Spezialist wünschte den vom örtlichen Heimatverein verwöhnten Gartenfreunden "Erfolg mit innovativen und problemlosen Sorten".

"Roter Aloisius" gehört in den ganzen Kreis

Dass "der Rote Aloisius" im ganzen Kreis vertreten sein sollte, ging sein Rat auch an die Bepflanzung kommunaler Flächen. Dass man gerade im Landkreis viele Streuobstbestände mit ausgezeichneten Erzeugnissen habe, machte für Landrat Weiß dies ein Stück von "Frankens Mehrregion" aus, in der nach ihrer Ausbildung in Triesdorf künftig drei neue Baumwarte zur Verfügung stehen werden.

Weiß lud dazu ein, sich auch am Blumenschmuckwettbewerb 2017 wieder zu beteiligen. Kreisfachberater Richard Krämer hofft dabei auf die Unterstützung möglichst vieler (aller) Gartenbauvereine.

Harald J. Munzinger

Mail an die Redaktion