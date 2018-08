16. „Neustädter KarpfenMarktPlatz“

NEUSTADT/AISCH - Punktgenau zum Beginn der Karpfensaison am 1. September veranstaltet die Kreisstadt im Rahmen ihrer Themenmärkte den 16. „Neustädter KarpfenMarktPlatz“. Eröffnen wird ihm Erster Bürgermeister Klaus Meier mit Karpfenkönigin Nina Hock.

Wie im Vorjahr wird die amtierende Karpfenkönigin Nina Hock den Neustädter „KarpfenMarktPlatz“ und zugleich die Karpfensaison 2018 offiziell eröffnen. © Harald Munzinger



Ab 10 Uhr stellt Neustadt, prämiiert als einer der 100 Genussorte Bayerns, mit dem Karpfen ein weiteres regionales Premiumprodukt in den Mittelpunkt. So können sich am Samstag, dem 1. September, die Liebhaber des „Aischgründers“ auf verschiedene Karpfenspezialitäten freuen. Sei es, dass man den Fisch traditionell gebacken, als Filet oder „Knusper“, auf thailändische Art vom Asia oder als feine Streifen auf dem Salat mag. Dazu wird es auch nicht an einem guten Schoppen Frankenwein mangeln, zu dem „Karpfenküchle“ angeboten werden.

Den Gästen werden weiterhin touristische Angebote aus der Region von der Stadt Neustadt zusammen mit dem „Aischgründer Karpfenmuseum“ und dem „Karpfenland Aischgrund“ präsentiert, dazu gibt es aktuelle Informationen zu den 40. „Aischgründer Karpfenschmeckerwochen“. Der Schachverein Neustadt ist mit einem großen Schachbrett vor Ort und für das bekannt kreative Kinderprogramm sorgt erneut die Künstlerin Frau Elke Rogler-Klukas.

Parallel dazu findet wie jeden Samstag der traditionelle „original regionale“ Bauernmarkt statt. Andrea Frohnau mit Team plant mit Kaffee- und Kuchenverkauf eine neue Spendeninitiative zugunsten des ehemaligen 3. Bürgermeisters Helmut Mondel und bittet wieder um Kuchen- und Tortenspenden.

Die offizielle Eröffnung des 16. „KarpfenMarktPlatzes“ erfolgt um 11 Uhr. Dazu erwartet die Kreisstadt die amtierende „Aischgründer Karpfenkönigin Nina Hock.

