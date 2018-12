22-Jähriger schläft Rausch in fremdem Auto aus

NEUSTADT AN DER AISCH - Am Montagmorgen wartete eine amüsante Überraschung auf einen 55-jähriger Autobesitzer in Neustadt: Ein 22-Jähriger hatte es sich in seinem unversperrten Auto bequem gemacht, um seinen Rausch auszuschlafen. Daraufhin musste die Polizei anrücken.

Gegen 4.40 Uhr entdeckte ein 55-Jähriger im Hof seines Anwesens in der Nürnberger Straße einen müden Eindringling in seinem Wagen.

Schockiert darüber informierte er die Polizei, die daraufhin feststellte, dass der junge Mann stark alkoholisiert war. Ein freiwilliger Akoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille. Der 22-Jährige erklärte anschließend, im Auto lediglich seinen Rausch ausschlafen zu wollen.

Da der Fahrzeugbesitzer an einer Strafverfolgung nicht interessiert war, wurde keine Anzeige erhoben. Der junge Mann verfügte über ausreichend Bargeld, weswegen die Beamten ihm ein Taxi organisierten, das den Betrunkenen sicher nach Hause brachte, wo er in Ruhe in seinem eigenen Bett ausnüchtern konnte.

