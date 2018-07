25 Routen: LAG-Aischgrund legte neuen Wanderführer auf

Der Natur auf der Spur - Wege reichen von 1,5 bis 25 Kilometern

NEUSTADT/AISCH - "Raus aus den Sesseln, rein in die Natur" lautet der Appell der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Aischgrund, die dazu einen neuen Wanderführer mit eingelegter Übersichtskarte herausgegeben hat.

Mit der eingelegten Übersichtskarte regt der neue LAG-Wanderführer an, das Aichtal auf 25 Touren zu erkunden. Foto: Harald Munzinger



Frisch aus der Druckerpresse kommt die neue Publikation für den Aischgrund: In dem 60 Seiten starken Heft finden sich 25 Wandertouren, verteilt auf 20 Mitgliedsgemeinden der LAG, die sich an einem Tag oder Nachmittag laufen lassen. Jede Tour wird auf zwei übersichtlichen Seiten kurz charakterisiert, der Wegverlauf auf einer Detail-Karte abgebildet, ein Infokasten fasst die wichtigsten Daten wie Startpunkt, Länge, Gehzeit, Verkehrsanbindung kompakt zusammen. Den meisten Beschreibungen sind Höhenprofile beigefügt. Und zwar dann, wenn auch einige größere Steigungen bewältigt werden müssen.

Die Auswahl aus den über 100 Wanderrouten in der Region erfolgte in Abstimmung mit den Gemeinden. Dabei wurde darauf geachtet, sie möglichst abwechslungsreich zu gestalten, teilte Leadermanager Harald Weigand mit. So reicht die Länge der 25 Wege von 1,5 bis 25 Kilometern. Die unterschiedlichen Landschaftselemente des Aischgrunds - Weiher, Bäche, Wiesen, Felder, Hügel und Wälder - werden einbezogen. Es gibt Strecken, die kinderwagentauglich sind, andere führen auf schmalen, manchmal auch unwegsamen Pfaden durch urwüchsige Wälder. Alle Wege sind Rundtouren, starten und enden an einem leicht erreichbaren Parkplatz.

15.000 Exemplare gedruckt

In jeder Routenbeschreibung ist ebenso angegeben, welche Busse oder Züge dort hinfahren. Gut die Hälfte der Wege ist mit Schautafeln ausgestattet. Die informieren über die jeweilige Flora und Fauna oder über andere lokale Besonderheiten. Einige Routen sind mit Mitmachstationen bestückt, beispielsweise der Erlebnispfad am Petersberg in Marktbergel und der Steller-Naturerlebnispfad in Bad Windsheim. Einkehrmöglichkeiten liegen direkt am Weg oder ganz in der Nähe und sind in den Karten in Form von Symbolen eingetragen. 15.000 Exemplare hat die LAG Aischgrund drucken lassen. Bewusst wurde eine hochwertige Ausstattung gewählt – mit extra dickem Papier und Ringbindung.

Die Kosten für den Druck und die Gestaltung belaufen sich auf insgesamt rund 29.000 Euro. 60 Prozent der Nettosumme, also 14.500 Euro, fließen aus dem LEADER-Topf der Europäischen Union zurück in die LAG-Kasse. Neben den Gemeinden hat die Aktionsgruppe bei der Erstellung auch mit dem Tourismusverband Steigerwald zusammengearbeitet. Während die Freizeit-Experten aus Scheinfeld eher ein größeres Gebiet im Blick haben, zielt die LAG-Wanderbroschüre vornehmlich auf die Aischgrund-Bevölkerung. Sie ist also ab sofort - kostenlos - in den Rathäusern erhältlich, ebenso im Neustädter Landratsamt, beim Karpfenland Aischgrund in Höchstadt, im Museum im Alten Schloss in Neustadt – und auch bei der LAG, die in Neustadt im Gesundheitsamt residiert.

Weitere Infos bietet im LAG-Büro Anne Billenstein telefonisch unter 09161/927550 oder in der Konrad-Adenauer-Straße an.