338 bedürftige Kinder erhalten Sternenpäckchen zum Fest

Weihnachtsaktion "mach mit" - 30 Engel liefern Geschenke aus - vor 5 Stunden

NEUSTADT/AISCH - 338 Kinder dürfen sich darauf freuen, dass ein sehnlicher Weihnachtswunsch in Erfüllung geht. Dafür sind in diesen Tagen "30 Engel" unterwegs, um rechtzeitig die Geschenke zu rund 150 einkommensschwachen Familien im gesamten Landkreis zu bringen.

Projektleiterin Karolin Rammling (l.) und Doris Hübner, Leiterin des Freiwilligenzentrums "mach mit", stellten mit ihren Helferinnen die "Sternenpäckchen" für die Touren der "Caritas-Weihnachtsengel" zusammen. © Harald Munzinger



"Das ist Weihnachten" erklärte Karolin Rammling sichtlich erfreut und gerührt zugleich im sich langsam ordnenden Chaos von Geschenkpäckchen im Keller ihres Opas. In dem war die Leiterin des Sternenbaumprojektes mit emsigen Helferinnen des Freiwilligenzentrums "mach mit!" dabei, die Pakete für die 25 Touren zu sortieren, auf die sich 30 Helfer in alle Himmelsrichtungen machen. Mit den 338 Sternen am Christbaum in der Rathaus-Ehrenhalle – 120 mehr als im Vorjahr - war ein neuer Rekord markiert worden und es bei dieser Vielzahl an Wünschen erneut erstaunlich, dass der Baum in nur vier Tagen nahezu "geleert" war.

Auf den nummerierten Sternen war der Wunsch von Kindern (und für Kinder) vom Säuglingsalter bis 14 aufgeklebt, der mit maximal 15 Euro zu erfüllen sein sollte. Zu wenig, fand wohl manch ein Spender, wie es die Leiterin des Freiwilligenzentrums, Doris Hübner, schmunzelnd erzählte, dass etwa eine Armbanduhr nicht im Supermarkt sondern beim Fachhändler gekauft worden war. Den Spendern sei dies natürlich freigestellt gewesen, die Wünsche aber sollten mit diesem Limit nicht überzogen werden.

Adidas-Mitarbeiter unterstützen Aktion

Angemeldet werden konnten diese im Freiwilligenzentrum, das schon im Sommer mit der Vorbereitung der Aktion begonnen hatte, dann mit der Bekleben der Sterne beschäftigt war nun mit der Zuordnung der Sternennummern zu den anonym gebliebenen Empfängern den Geschenkeberg zu bewältigen hatte. Für Doris Hübner kommt man mit dem logistischen Aufwand an Grenzen, doch motiviert der Gedanke, dass man zum Teil auch in kinderreiche und Flüchtlingsfamilien Weihnachtsfreude bringt, in denen sonst wohl manche Wünsche unerfüllt geblieben wären.

Und auch einige begleitende Aktionen beflügeln die "Weihnachtsengel" im Caritashaus. Dort gaben Kindergärten gesammelte Geldspenden ab, um Geschenke kaufen zu können, oder kam wieder ein ganzer Lastwagen mit Geschenken, mit der erneut Adidas-Mitarbeiter in Herzogenaurach die Aktion unterstützten. Der Kindergarten und die Schule in Sugenheim ermöglichten es mit ihrer Aktion "teilen wie St. Martin", dass zu jedem Päckchen noch Süßigkeit gegeben werden konnten.

Strahlende Kinderaugen als Lohn

Die sollen nun alle rechtzeitig vor dem Heiligen Abend bei den Familien im gesamten Landkreis und im Süden auch ein wenig darüber hinaus sein. Die von Hannelore Bauerfeind und weiteren ehrenamtlichen Helferinnen tatkräftig unterstützte Projektleiterin Karolin Rammling sowie Doris Hübner vom Freiwilligenzentrum können dann sicher sein, dass viele strahlende Kinderaugen der schönste Lohn für alle ihre Arbeit sein wird, an die man sich auch im dann sechsten Jahr der Aktion wieder machen wird.

Vielleicht klopft im nächsten Advent auch der Nikolaus an manche Türen. Im Freiwilligenzentrum hat der sich "gemeldet" und damit eine neue Projektidee angestoßen. Vielleicht gibt es ja auch noch den einen oder anderen Kollegen von ihm, der sich ebenfalls gerne auf den Weg zu den braven Kindern machen würde. "Mach mit" lautet auch hier die Einladung zum ehrenamtlichen Freudendienst

Harald J. Munzinger

