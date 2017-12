55-jähriger Fußgänger stürzt tödlich in Markt Erlbach

Mann starb noch am selben Abend im Krankenhaus - Sturzursache unklar - vor 1 Stunde

MARKT ERLBACH - Tödliche Folgen hatte ein Sturz eines 55-Jährigen am Freitagabend in Markt Erlbach (Lkr. Neustadt/Aisch). Der Mann starb nach dem Unfall noch am selben Abend im Krankenhaus. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 55-Jährige war laut Polizei gegen 18 Uhr auf dem Gelände eines Supermarktes in der Hautpstraße zu Fuß unterwegs. Dort wollte er vermutlich in Richtung Neue Straße laufen.

Auf dem Weg stürzte er und verletzte sich dabei so schwer, dass er noch am selben Abend im Krankenhaus starb.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen sich unter der Nummer 09161 / 8853 - 0 zu melden.

