7. Bratwurstgipfel: Wurst-Kreationen mit Roter Beete

Gleich vier Finalisten aus dem Kreis kämpfen in Pegnitz um den Sieg - vor 34 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Wer trägt am Abend des 28. Mai die Krone? Die seit 2016 amtierende "Bratwurstkönigin Frankens", Simone Schönleben, aus Neustadt/Aisch möchte sie verteidigen, ihr Vorgänger Jens Hoferer sie wieder nach Sugenheim holen. Ferner greifen die Bad Windsheimer Metzgerei Hahn und Steffi Forster aus Münchsteinach mit ihrem "Wir sind anders"-Team nach ihr.

Wird Simone Schönleben auch beim Kirchweiheinzug 2017 die Krone der "Fränkischen Bratwurstkönigin" tragen? Sie verteidigt sie beim 7. Bratwurstgipfel in Pegnitz mit der "legendären" Neustädter Kirchweihbratwurst. © Harald Munzinger



In Pegnitz geht es am Sonntag in "Wiesweiherpark" buchstäblich "um die Wurst". Dort kann Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt, der auch die Schirmherrschaft des "7. Bratwurstgipfels" übernahm, besonders stolz auf seinen Heimatlandkreis sein. Denn der stellt unter den 16 Finalisten im "Kampf um die Bratwurstkrone" aus Unter-, Mittel- und Oberfranken die meisten Teilnehmer. Kein Wunder also, dass er ihm kürzlich bei der ersten Genussmesse in Bad Windsheim den Titel "Herz der Fränkischen Bratwurst" verlieh. Wer hat schließlich schon zwei Majestäten zu bieten, die Frankens Bratwurstkultur repräsentieren?

Mit Simone Schönleben von der Neustädter Metzgerei Rösch hatte der Minister im letzten Jahr "die erste Frau überhaupt" krönen können, die den Titel beim "Wettbewerb um die beste klassische und Kreativbratwurst" gewonnen hatte. Mit diesem pflegt ein Verein, der sich deren Förderung verschieben hat, die "fränkische Bratwurstkultur" im Zusammenwirken mit den drei fränkischen Handwerkskammern. Präsentiert wird der "Bratwurstgipfel", zu dem erneut ein Besucheransturm erwartet wird, mit einem unterhaltsamen Programm auf der Livebühne wiederum von den Nürnberger und Nordbayerischen Nachrichten.

Mit Frische und Qualität zum Sieg

Eröffnet wird "das kulinarische Bratwurst-Highlight des Jahres für ganz Franken", bei dem die 16 teilnehmenden Metzgerinnen und Metzger über 30 unterschiedliche Bratwurstkreationen präsentieren, um 11 Uhr. Um 12 Uhr wird die beste "Klassiker-Bratwurst" von einer Jury mit anschließender Siegerehrung ermittelt, um 15.30 Uhr kommen dann die "Kreativ-Bratwürste" auf den Prüfstand mit der ebenfalls separaten Siegerehrung. Die Krönung des "Fränkischen Bratwurstkönigs" oder erneut einer Königin erfolgt um 17 Uhr.

Simone Schönleben geht nach dem Erfolg mit der "Bierbratwurst" zuversichtlich in den Wettbewerb und möchte mit der seit 40 Jahren schon in elterlichen Betrieb in gleicher Qualität hergestellten "Neustädter Kirchweih-Bratwurst" den Titel verteidigen, die in gut drei Wochen wieder für "königliche Genüsse" an der "Sommerkellern" sorgen wird. "Eine Bratwurst mit feinen Gewürzen und feinem Brät, mit grober Einlage, mit unverkennbarem Bändeldarm", so Schönleben, die "das Besondere betont, dass diese Bratwurst ausschließlich frisch und nicht gebrüht gegrillt wird." Ein Produkt echten Metzgerhandwerks mit dem Siegel Frische und Qualität.

Vorjahressieger Jens Hoferer aus Sugenheim hatte beim Vorläufer "Frankens Next Top Bratwurst" vor einem Monat in seinen Filialen die Kunden vier Bratwurstvarianten verkosten lassen und greift mit der "Allgäuer Bratwurst" als Testsieger nach der Krone. Die würde auch gerne Metzgermeister Günther Müller für die Metzgerei Hahn nach Bad Windsheim holen und setzt dabei auf eine Winzerbratwurst.

"Tussi-Bratwurst" auch "optischer Hingucker"

Mit einem Rezept aus der elterlichen Münchsteinacher Metzgerei Moosmeier führt Steffi Forster ihr "Wir sind anders"-Team – elf junge Frauen und ein Mann aus dem Metzgerhandwerk, die attraktiv für Nachwuchs ihrer Zunft werben – in die Konkurrenz des besten Bratwurst-Klassikers. Als Bayerns Weißwurstkönigin 2014/15 hat sie schon einmal charmant die Krone getragen. Diesmal setzen sie und ihre "Frauenriege" mit einer "Tussi-Bratwurst" mit Roter Beete und Schafskäse nicht nur darauf, "die schmackhafteste Kreativbratwurst, sondern auch einen optischen Hingucker" zu bieten.

So wird in Pegnitz erneut eine "grenzenlose Vielfalt" an Bratwurstkreationen geboten, ein Genussgipfel erklommen. Bürgermeister Uwe Raab erwartet erneut die Gäste in Scharen, denen er "Bratwurst, Brot und Bier als fränkisches Lebenselixier" in einer ganz besonderen Atmosphäre verheißt.

Harald J. Munzinger