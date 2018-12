750 Dienstjahre gewürdigt

VR meine Bank eG ehrte bei Festabend langjährige Mitarbeiter - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - 17 Jubilare wurden bei der VR meine Bank eG für 40 und 25 Jahre geehrt und sieben Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet.

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Endlein übergab gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Klaus Gimperlein (v.l.), Thomas Gimperlein und Markus Engelmayer (v.r.) Geschenke und Urkunden. © Privat



Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Endlein übergab gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen Klaus Gimperlein (v.l.), Thomas Gimperlein und Markus Engelmayer (v.r.) Geschenke und Urkunden. Foto: Privat



Respekt, Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfuhren die „Langjährigen“, die zum wertvollsten Kapital der Genossenschaftsbank gehören, bei einem Festabend. Jeder und jede bringt unterschiedliche Begabungen ein und gibt dem Unternehmen ein Gesicht.

„Jede Vision beginnt mit einer gedanklichen Reise. Jeder Erfolg mit der praktischen Umsetzung“. Mit diesen Worten brachte Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Endlein die Anerkennung für den 40jährigen beruflichen Werdegang von Ingrid Brendel (Teamleiterin Kreditabteilung), Norbert Kammleiter (Firmenkundenberater in Uffenheim), Norbert Rögner (Geschäftsstellenleiter in Neuhof), Anni Schieß

(Kundenberaterin in Burgfarrnbach) und Werner Schmidt

(Baufinanzierungsspezialist und Regisseur der Theatergruppe) auf den Punkt. Eine Reise durch die Entwicklung der Bank in den letzten Jahrzehnten machte deutlich, dass deren Erfolgsgeschichte „nur durch engagierte, kompetente und zuverlässige Angestellte möglich wurde. Sie waren bereit technische Neuerungen mitzugehen und mit Feingefühl und Gespür auf veränderte Kundenbedürfnisse einzugehen“.

Darin eingeschlossen waren 12 Bankmitarbeiter/innen, die seit 25 Jahren in das „Zeitgeschehen“ eingreifen. Der Dank gilt den Kundenberaterinnen Brigitte Brößling (Fürth) und Anja Posse (Uffenheim), Matthias Felsch

(Geschäftsstellenleiter in Burghaslach), den in der Serviceberatung tätigen Ingeborg Franz (Emskirchen), Andrea Gebhardt (Ulsenheim) und Roswitha Meyer (Fürth), Karola Cullmann (Versicherungsassistentin in Uffenheim), Sabine Deppisch und Marion Roßmark (beide im Unternehmensservice in Uffenheim), Markus Haag (Kreditabteilung), Frank Wiedenmann (Organisation) sowie dem Serviceleiter in Uffenheim Hermann Stang.

In den Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit wurden sieben Angestellte eingebunden, die in 2018 ihren Ruhestand angetreten haben. Mit den besten

Wünschen für einen gelungenen neuen Lebensabschnitt wurden die

Geschäftsstellenleiter Walter Albig (Gollhofen) und Ernst Dürr (Ulsenheim) sowie die Beraterinnen Ilse Dehm (Bullenheim), Heidemarie Fröhlich (Neustadt), Erika Kemmer (Scheinfeld), Charlotte Straßer (Versicherungsassistentin in Neustadt) und Hausmeister Werner Memhardt (Uffenheim) verabschiedet.

nb