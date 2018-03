85 Eier zerschlagen: Attacke auf Neustädter Osterbrunnen

NEUSTADT/AISCH - Unbekannte haben 85 Eier am Osterbrunnen in Neustadt zerschlagen. Die Polizei sucht nach den Tätern. Erst am Samstag hatten eifrige Helfer des Gartenbauvereins den Neptunbrunnen liebevoll geschmückt.

Sinnlose Zerstörungen von Osterschmuck wird immer wieder festgestellt. Nun erfolgte sie in Neustadt in einer Dimension, dass die Polizei eingeschaltet wurde. © Harald Munzinger



Die Mitglieder des Vereins behängten den Brunnen wieder mit über 1200 Eiern an kräftigen Girlanden und Kränzen und sorgten so für einen besonderen Anziehungspunkt für Bürger wie Gäste auf dem Marktplatz. Leider auch für Vandalen, wie man am Dienstagvormittag feststellen musste, dass 85 Eier zerschlagen oder entwendet worden waren.

Mit Verlusten hat man im Neustädter Obst- und Gartenbauverein in den über 20 Jahren, in denen er mit dem Osterbrunnen für eine Sehenswürdigkeit im Altstadtkern sorgt, geduldsam leben gelernt. In den letzten Jahren habe man in den zwei Wochen um Ostern 100 bis 120 Eier zu Nachstecken gebraucht, ließ Vorsitzender Thomas Hoffmann wissen, erschüttert über das zerstörerische Werk.

Zum ersten Mal entschloss man sich im Verein zu einer Anzeige wegen Sachbeschädigung. Inspektionsleiter Archut sicherte eine höhere Streifenfrequenz am Marktplatz zu. Hoffmann: "Wir bedanken uns bei der Neustädter Polizei für ihren Einsatz und hoffen mit diesen Maßnahmen zur Sicherung des Osterschmuckes am Brunnen beitragen zu können". Der ist nicht nur mit immenser Arbeit bei der Montage verbunden, sondern auch mit aufwändiger Bemalung der Eier.

Man müsse "alles unternehmen, um Aufmerksamkeit und Sensibilisierung unter den Bürgern zu erreichen". So hofft man im Verein wie bei der Polizei auf möglich sachdienliche Hinweise zur Aufklärung des Anschlages auf den Osterbrunnen. Diese nimmt die Inspektion entgegen.

